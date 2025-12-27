Титулованная спортсменка в очередной раз порадовала поклонников художественной гимнастики своим выступлением. 18-летняя Икан включила в программу упражнений с булавами сложный элемент, который выполняют только топовые гимнастки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

Как гимнастка Икан поразила зрителей?

Анастасия Икан выполнила поворот "Раффаэли". Это очень зрелищный и рискованный элемент гимнастики. Он высоко оценивается судьями и считается одним из самых сложных.

Харьковчанка не побоялась его добавить в свою программу во время выступления на Кубке Ризатдиновой 2025, чем привела в восторг зрителей.

Видео выступления Икан на Кубке Ризатдиновой

К слову. Кубок Ризатдиновой 2025 проходил в Киеве с 19 по 21 декабря. В соревнованиях приняли участие 650 гимнасток со всех уголков Украины.

Ранее Анна Ризатдинова показала видео тренировки юных гимнасток в темноте. Девушки занимались в Киеве без света и тепла в условиях блэкаута.

Что известно об Анастасии Икан?