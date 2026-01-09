Во время спортивной карьеры Ирина Дерюгина дважды становилась абсолютной чемпионкой, заставив о себе говорить весь мир. 24 Канал подготовил подборку архивных фотографий прославленной гимнастки и тренера.

Как в детстве выглядела Дерюгина?

Ирина Дерюгана родилась 11 января 1958 года в Киеве в спортивной семье. Ее отец – олимпийский чемпион-пятиборец Иван Дерюгин, а мама – легендарный тренер по художественной гимнастике Альбина Дерюгина.

Ирина Дерюгина в детстве / Фото из открытых источников

В 14 лет Ирина покинула Киевское хореографическое училище ради спортивной карьеры. Она пообещала завоевать больше наград, чем папа. И свое обещание она сдержала.

Ирина Дерюгина с родителями / Фото из открытых источников

Под руководством мамы Ирина стала одной из сильнейших гимнасток мира. Она дважды становилась абсолютной чемпионкой мира (1977, 1979), неоднократно выигрывала чемпионаты Европы и СССР. Ее выступления отличались элегантностью, артистизмом и техническим совершенством.

Ирина Дерюгина во время спортивной карьеры / Фото из открытых источников

Чемпионка с кинематографической внешностью

К тому же гимнастка обладала эффектной внешностью, которую часто называли кинематографической. В 1970-е годы она стала символом женственности. Все девушки бывшего Советского Союза хотели быть похожими на нее, а ее фотографии имели бешеную популярность среди болельщиков.

Интересно, что в интервью изданию Гордон Дерюгина рассказала, что никогда не зацикливалась на своей внешности.

Я никогда не считала себя красивой. Нормальная, как все... Пока тренировалась, даже не думала об этом. Да мне и не надо было. Есть женщины, которые знают, что они красивые, и строят жизнь вокруг своих внешних качеств. У меня было совсем иначе, я не зацикливалась на этом,

– сказала Ирина Дерюгина.

Ирина Дерюгина в молодости / Фото из открытых источников

Брак Дерюгиной с Блохиным

В 1979 году весь бывший Советский Союз обсуждал брак суперзвезд мирового спорта: чемпионки мира Ирины Дерюгиной и обладателя "Золотого мяча" Олега Блохина. Фотографии с их свадьбы были у всех болельщиков.

В 1983 у них родилась дочь Ирина, которая сейчас помогает маме в работе со сборной Украины.

Ирина Дерюгина в браке с Олегом Блохиным / Фото из открытых источников

В 2000 году брак Ирины Дерюгиной и Олега Блохина распался. Некоторое время супруги жили на две страны: Блохин работал тренером в Греции, а Дерюгина – в Украине. Постепенно чувства друг к другу остыли и звезды отечественного спорта развелись. Более того, в СМИ даже сообщалось о скандале в семье Блохина из-за совместной квартиры.

Ирина Дерюгина / Фото из открытых источников

Сейчас Ирина Дерюгина является президентом Федерации гимнастики Украины. Она воспитывает новое поколение чемпионок, возглавляя сборную Украины по художественной гимнастике.