В семье Ирину-младшую принято называть Иришей – именно так она просит обращаться к ней и в публичной жизни. 24 Канал рассказывает ее историю, полную поиска себя и разочарования от отношения отца.

Как дочь Блохина и Дерюгиной начинала карьеру в США?

Ириша родилась 15 января 1983 года в Киеве, но в юном возрасте уехала с отцом в Грецию, где Олег Блохин начинал свою тренерскую карьеру. Девочка интересовалась многими видами спорта, но мечтала о том, чтобы стать звездой сцены и съемочной площадки, а не стадиона и гимнастического зала.

По информации из Википедии, когда ей было 16, Ириша Блохина выиграла стипендию, чтобы учиться в США. Там она овладевала актерским мастерством и даже сыграла в нескольких голливудских лентах в эпизодических ролях.

Параллельно Блохина начала заниматься музыкой, записывала треки под псевдонимом Ireesha, выпустила несколько альбомов, но не стала действительно популярной. Зато ей хорошо удавалась роль постановщика: благодаря дочери легендарных спортсменов в художественной гимнастике появились зрелищные гала, которые впоследствии стали обязательной частью программы.

С 2011 года Ириша Блохина проживает в Украине и уже не думает о кино и песнях. Она приняла свою судьбу как тренер и вошла в состав наставников олимпийской украинской команды и школы Дерюгиных, где работала с бабушкой и мамой.

Как Ириша Блохина стала телеведущей?

Ириша Блохина с Ольгой Сумской в студии программы "Великий футбол" / фото ukrnews

Во время домашнего для Украины Евро-2012 дочь Олега Блохина стала ведущей в проекте "Великий футбол" на канале "Украина", который сопровождал матчи турнира.

Ее работа в кадре вместе с Александром Денисовым понравилась не всем зрителям, но никто не остался равнодушным к искренним слезам, которые были на лице Ириши после того, как сборная Украины под руководством ее отца проиграла англичанам и не вышла в плей-офф. А еще запомнили платье, сделанное фактически из формы, в которой наша команда выступала на Евро.

Что происходит в семейной жизни Ириши Блохиной?

Мужем Блохиной является человек, который тоже не является отдаленным от спорта – сын бывшего главы Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака Алексей. Вместе они воспитывают двух дочерей.

Но идиллию в семье разрушает равнодушное отношение Олега Блохина. В одном из интервью Ирина Дерюгина заявила, что ее бывший муж практически не общается с дочкой и ее детьми. Более того, он даже не знаком лично с одной из внучек.

Какие достижения Блохиной как тренера?

Если мама Ириши Ирина Дерюгина в первую очередь сосредоточена на индивидуальных выступлениях украинских гимнасток, в частности Таисии Онофрийчук, то ее дочь охотно работает с командами.

Как пишет Суспільне Спорт, в 2025 году под руководством Ириши Блохиной наша сборная получила второе в истории нашей страны золото в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя обручами.