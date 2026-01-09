Олимпийская призерка Рио-2016 пыталась самостоятельно найти свою любовь. Однако неоднократно она разочаровывалась в потенциальном партнере для семейной жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на программу "Сплетни большого города".

Почему Ризатдинова не спешит с поиском мужа?

В 2019 году Анна Ризатдинова развелась с Александром Онищенко и осталась одна с двухлетним сыном. Поиски нового мужа ни к чему не привели.

Анна пообщалась с психологом и пришла к выводу, что не стоит спешить с выбором, чтобы потом не разочаровываться. После нескольких свиданий у нее остался неприятный осадок, ведь мужчины прежде всего видели в ней знаменитую спортсменку.

Мне показалось, что для многих я – просто трофей. Пригласить на свидание, написать в соцсетях, показать кому-то, что со мной олимпийская призерка,

– рассказала Ризатдинова.

Бывшая гимнастка сейчас открыта к новым отношениям. Анна убеждена, что она обязательно встретит близкого по духу человека.

Если раньше я пыталась как-то притянуть это, то сейчас я с доверием: я знаю, что мой человек меня найдет,

– сказала гимнастка.

Ризатдинова также добавила, что "рассматривает партнера равного себе в целеустремленности и желании двигаться и достигать результатов".

Ранее Ризатдинова рассказала, как ей удается совмещать обязанности мамы и папы в воспитании 8-летнего сына.

Где сейчас и чем занимается бывший муж Ризатдиновой?