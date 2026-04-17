Гимнастка в интервью ютуб-проекту известной певицы alyona alyona рассказала, как нервничает, когда нужно произносить речь. Чтобы успокоиться, Ризатдинова вдохновлялась невозмутимостью бывшего боксера.

Как Кличко помог Ризатдиновой с "синдромом отличницы"?

Ризатдинова вспомнила, как ей нужно было выступить на церемонии "Национальная легенда Украины" в присутствии Президента Владимира Зеленского.

Я должна была получить эту награду за моего тренера выдающегося – Альбину Николаевну Дерюгину. Она, к сожалению, уже не с нами. Но вот я, как ее ученица, должна была получить эту награду. Ну, ты понимаешь уровень ответственности. Я должна была сказать речь. Чувствовала капельки пота на лбу, дрожали руки,

– признала гимнастка.

Чтобы не нервничать, у олимпийской призерки нашелся интересный рецепт успеха: слушать выступления бывшего чемпиона мира по боксу Виталия Кличко.

Думаю, слушай, если мэр может ошибиться, он может сказать задом наперед, как хочет, как чувствует человек. И если такой человек на такой должности может ошибаться, а почему я не могу ошибаться. И я всегда успокаиваюсь,

– поделилась Ризатдинова.

