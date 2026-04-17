Гимнастка в интервью ютуб-проекту известной певицы alyona alyona рассказала, как нервничает, когда нужно произносить речь. Чтобы успокоиться, Ризатдинова вдохновлялась невозмутимостью бывшего боксера.
Как Кличко помог Ризатдиновой с "синдромом отличницы"?
Ризатдинова вспомнила, как ей нужно было выступить на церемонии "Национальная легенда Украины" в присутствии Президента Владимира Зеленского.
Я должна была получить эту награду за моего тренера выдающегося – Альбину Николаевну Дерюгину. Она, к сожалению, уже не с нами. Но вот я, как ее ученица, должна была получить эту награду. Ну, ты понимаешь уровень ответственности. Я должна была сказать речь. Чувствовала капельки пота на лбу, дрожали руки,
– признала гимнастка.
Чтобы не нервничать, у олимпийской призерки нашелся интересный рецепт успеха: слушать выступления бывшего чемпиона мира по боксу Виталия Кличко.
Думаю, слушай, если мэр может ошибиться, он может сказать задом наперед, как хочет, как чувствует человек. И если такой человек на такой должности может ошибаться, а почему я не могу ошибаться. И я всегда успокаиваюсь,
– поделилась Ризатдинова.
Что известно о достижениях Анны Ризатдиновой?
- По данным из Википедии, Анна Ризатдинова завоевала бронзу в Рио в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.
- Она также является чемпионкой мира в упражнениях с обручем, получив медаль на первенстве, которая проходила в Киеве в 2013 году.
- На Европейских играх в Баку в 2015 году Ризатдинова получила две серебряные награды – с булавами и мячом.