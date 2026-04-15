Після розгляду обставин і пояснень російської спортсменки дисциплінарний орган вирішив обмежитися попередженням. У разі повторного порушення їй може загрожувати позбавлення статусу індивідуальної нейтральної атлетки, повідомляє World Gymnastics.

Що написано у заяві про Ільтерякову?

Окремо в організації підкреслили, що цей інцидент виявив необхідність уточнення та вдосконалення протоколу проведення церемоній нагородження відповідно до Олімпійської хартії.

Наразі триває робота над оптимізацією як самого протоколу, так і механізмів його доведення до всіх зацікавлених сторін для забезпечення повного дотримання в майбутньому.

Спорт має залишатися відокремленим від політики. Це стосується всіх спортсменів незалежно від національності. World Gymnastics підтверджує свою повну відданість цьому принципу,
– йдеться в повідомленні.

Що відомо про поведінку Ільтерякової?

  • Під час етапу Кубка світу з художньої гімнастики в Софії Таїсія Онофрійчук здобула золото у фіналі з обручем. Утім церемонію нагородження затьмарив інцидент: під час гімну України росіянка Софія Ільтерякова, що виступала під нейтральним статусом, демонстративно відвернулася від прапора.

  • Згодом з'ясувалося, що вона публічно підтримує війну Росії проти України, зокрема через активність у соцмережах.

  • Українська федерація гімнастики різко засудила її дії, підкресливши, що вони суперечать етичним нормам і принципам "нейтральності", яка виключає політичні прояви.

  • Українська сторона готувала скаргу до міжнародних спортивних організацій із вимогою переглянути результати спортсменки, позбавити її нейтрального статусу та посилити правила допуску до змагань, пише Українська федерація гімнастики.