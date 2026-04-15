После рассмотрения обстоятельств и объяснений российской спортсменки дисциплинарный орган решил ограничиться предупреждением. В случае повторного нарушения ей может грозить лишение статуса индивидуальной нейтральной атлетки, сообщает World Gymnastics.
Что написано в заявлении об Ильтеряковой?
Отдельно в организации подчеркнули, что этот инцидент выявил необходимость уточнения и совершенствования протокола проведения церемоний награждения в соответствии с Олимпийской хартией.
Сейчас идет работа над оптимизацией как самого протокола, так и механизмов его доведения до всех заинтересованных сторон для обеспечения полного соблюдения в будущем.
Спорт должен оставаться отделенным от политики. Это касается всех спортсменов независимо от национальности. World Gymnastics подтверждает свою полную приверженность этому принципу,
– говорится в сообщении.
Что известно о поведении Ильтеряковой?
- Во время этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии Таисия Онофрийчук завоевала золото в финале с обручем. Впрочем церемонию награждения омрачил инцидент: во время гимна Украины россиянка София Ильтерякова, выступавшая под нейтральным статусом, демонстративно отвернулась от флага.
Впоследствии выяснилось, что она публично поддерживает войну России против Украины, в частности через активность в соцсетях.
Украинская федерация гимнастики резко осудила ее действия, подчеркнув, что они противоречат этическим нормам и принципам "нейтральности", которая исключает политические проявления.
Украинская сторона готовила жалобу в международные спортивные организации с требованием пересмотреть результаты спортсменки, лишить ее нейтрального статуса и ужесточить правила допуска к соревнованиям, пишет Украинская федерация гимнастики.