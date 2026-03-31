Тренер российской сборной по художественной гимнастике Татьяна Сергаева попыталась объяснить поступки "нейтральной" Софии Ильтеряковой. Ее слова опубликовало пропагандистское агентство.

Смотрите также Украинка Онуфрийчук выиграла три "золота" и шокировала фанатов на турнире по художественной гимнастике

Что сказала российский тренер о поступке Ильтеряковой?

По ее словам, София Ильтерякова впервые участвует в этапе Кубка мира, став дебютанткой на соревнованиях такого уровня. В этом сезоне она перешла из юниорской категории во взрослую и сразу выступает на одном из самых конкурентных этапов серии.

Во время церемонии награждения София могла немного растеряться – для спортсменки, которая впервые выходит на такой уровень, это абсолютно естественно,

– прокомментировала Сергаева.

Что известно о поступке Ильтеряковой?

Во время этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии 17-летняя украинская спортсменка Таисия Онофрийчук завоевала золото в финале с обручем, опередив "нейтральную" россиянку Софию Ильтерякову.

Во время награждения, когда звучал гимн Украины, соперница демонстративно отвернулась, что вызвало широкий резонанс в соцсетях.

Как Онуфрийчук выступила на Кубке мира?