Тренер российской сборной по художественной гимнастике Татьяна Сергаева попыталась объяснить поступки "нейтральной" Софии Ильтеряковой. Ее слова опубликовало пропагандистское агентство.
Смотрите также Украинка Онуфрийчук выиграла три "золота" и шокировала фанатов на турнире по художественной гимнастике
Что сказала российский тренер о поступке Ильтеряковой?
По ее словам, София Ильтерякова впервые участвует в этапе Кубка мира, став дебютанткой на соревнованиях такого уровня. В этом сезоне она перешла из юниорской категории во взрослую и сразу выступает на одном из самых конкурентных этапов серии.
Во время церемонии награждения София могла немного растеряться – для спортсменки, которая впервые выходит на такой уровень, это абсолютно естественно,
– прокомментировала Сергаева.
Что известно о поступке Ильтеряковой?
Во время этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии 17-летняя украинская спортсменка Таисия Онофрийчук завоевала золото в финале с обручем, опередив "нейтральную" россиянку Софию Ильтерякову.
Во время награждения, когда звучал гимн Украины, соперница демонстративно отвернулась, что вызвало широкий резонанс в соцсетях.
Как Онуфрийчук выступила на Кубке мира?
На этапе Кубка мира в Софии Онофрийчук завоевала три золотые медали: в многоборье, в упражнениях с обручем (30,400 баллов) и мячом (29 баллов), опередив конкуренток из "нейтральных" стран и Болгарии.
Особого внимания достойна поддержка главного тренера украинской сборной Ирины Дерюгиной, которая после выступлений тепло обняла спортсменку, пишет "Трибуна".