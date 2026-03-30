После одного из выступлений обычно строгая и серьезная Дерюгина проявила свою практически материнскую заботу и нежность к Таисии, и это зафиксировали камеры, как пишет "Трибуна".
Смотрите также Обошла "нейтральных" и взяла еще два золота: Онофрийчук разрывает этап Кубка мира в Софии
Как отреагировала Дерюгина на победы Онофрийчук?
Выдающийся тренер поздравила Таисию Онофрийчук с успешным выступлением и тепло обняла ее.
Дерюгина обнимает Онофрийчук на Кубке мира по художественной гимнастике – смотрите видео:
Как выступила Онофрийчук в Софии?
Накануне Таисия была лучшей в многоборье, получив свою третью золотую медаль Кубков мира в этой наиболее престижной дисциплине.
Уже в понедельник нашей гимнастке не было равных в соревнованиях с обручем и мячом. В обоих случаях Онофрийчук опережала допущенных к Кубку мира "нейтральных" россиянок.
Что известно об Ирине Дерюгиной?
- Дерюгина была одной из самых ярких спортивных фигур из Украины в советское время, одержала победы на всех престижных международных соревнованиях по художественной гимнастике.
- Вышла замуж за выдающегося футблиста Динамо и сборной СССР Олега Блохина, брак длился около 10 лет, у них дочь есть дочь Ирина.
- После завершения блестящей карьеры спортсменки стала тренером, воспитала не одно поколение чемпионок, продолжает работать главной наставницей украинской команды.