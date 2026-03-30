Після одного з виступів зазвичай строга і серйозна Дерюгіна проявила своє практично материнське піклування та ніжність до Таїсії, і це зафіксували камери, як пише "Трибуна".
Як відреагувала Дерюгіна на перемоги Онофрійчук?
Видатна тренерка привітала Таїсію Онофрійчук з успішним виступом і тепло обійняла її.
Дерюгіна обіймає Онофрійчук на Кубку світу з художньої гімнастики – дивіть відео:
Як виступила Онофрійчук у Софії?
Напередодні Таїсія була найкращою у багатоборстві, здобувши свою третю золоту медаль Кубків світу у цій найбільш престижній дисципліні.
Вже у понеділок нашій гімнастці не було рівних у змаганнях з обручем та м'ячем. В обох випадках Онофрійчук випереджала допущених до Кубка світу "нейтральних" росіянок.
Що відомо про Ірину Дерюгіну?
- Дерюгіна була однією з найяскравіших спортивних постатей з України у радянську добу, здобула перемоги на усіх престижних міжнародних змаганнях з художньої гімнастики.
- Вийшла заміж за видатного футболіста Динамо і збірної СРСР Олега Блохіна, шлюб тривав близько 10 років, у них є донька Ірина.
- Після завершення блискучої кар'єри спортсменки стала тренеркою, виховала не одне покоління чемпіонок, продовжує працювати головною наставницею української команди.