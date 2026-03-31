Тренерка російської збірної з художньої гімнастики Тетяна Сергаєва спробувала пояснити вчинки "нейтральної" Софії Ільтерякової. Її слова опублікувало пропагандистське агентство.
Що сказала російська тренерка про вчинок Ільтерякової?
За її словами, Софія Ільтерякова вперше бере участь в етапі Кубка світу, ставши дебютанткою на змаганнях такого рівня. У цьому сезоні вона перейшла з юніорської категорії до дорослої та відразу виступає на одному з найконкурентніших етапів серії.
Під час церемонії нагородження Софія могла трохи розгубитися – для спортсменки, яка вперше виходить на такий рівень, це абсолютно природно,
– прокоментувала Сергаєва.
Що відомо про вчинок Ільтерякової?
Під час етапу Кубка світу з художньої гімнастики в Софії 17-річна українська спортсменка Таїсія Онофрійчук здобула золото у фіналі з обручем, випередивши "нейтральну" росіянку Софію Ільтерякову.
Під час нагородження, коли лунав гімн України, суперниця демонстративно відвернулася, що викликало широкий резонанс у соцмережах.
Як Онуфрійчук виступила на Кубку світу?
На етапі Кубка світу в Софії Онофрійчук здобула три золоті медалі: у багатоборстві, у вправах з обручем (30,400 балів) та м'ячем (29 балів), випередивши конкуренток із "нейтральних" країн та Болгарії.
Особливої уваги гідна підтримка головної тренерки української збірної Ірини Дерюгіної, яка після виступів тепло обійняла спортсменку, пише "Трибуна".