На своєму сайті Українська федерація гімнастики відреагувала на поведінку нейтральної спортсменки з російським паспортом Софії Ільтерякової. Організація закликала позбавити її нейтрального статусу.

Що відомо про заяву стосовно інциденту з росіянкою на Кубку світу?

Російська гімнастка, яка виступала у нейтральному статусі, під час вручення нагород демонстративно відвернулася від прапора України.

В УФГ наголосили, що такі дії є неприпустимими та розцінюються як відкрита неповага до державного символу України, а також порушення фундаментальних принципів Олімпійської хартії.

Цей жест є прямим порушенням правил поведінки на офіційних церемоніях та принципу "спорту поза політикою", яким часто прикривається повернення російських атлетів,

– заявили у федерації.

У заяві наголошується, що така поведінка не відповідає етичним нормам і принципам Fair Play, а також порушує правила проведення офіційних церемоній. Нагородження є важливою частиною змагань, яка вимагає дотримання встановленого етикету та поваги до всіх учасників і організаторів.

Окремо в УФГ наголосили, що інцидент ставить під сумнів саму ідею "нейтрального статусу" спортсменів. Цей випадок свідчить про використання такого статусу як прикриття для демонстрації політичної позиції.

Також українська сторона розцінює дії атлетки як прояв політичної ворожості та форму психологічного тиску на українських спортсменів, які беруть участь у міжнародних змаганнях в умовах війни.

Федерація повідомила, що готує офіційну скаргу до Міжнародної федерації гімнастики та Міжнародного олімпійського комітету. Федерація вимагатиме:

анулювання результату спортсменки на турнірі за неспортивну поведінку;

позбавлення її статусу "нейтрального атлета";

посилення критеріїв перевірки нейтральності, зокрема щодо обов'язкового дотримання поваги до державних символів усіх країн-учасниць.

Спорт – це майданчик для чесної боротьби, а не для демонстрації імперських амбіцій та зневаги до суверенітету інших країн. Україна вимагатиме справедливості та жорсткої реакції міжнародної спільноти,

– повідомила федерація.

Що відбулося на церемонії нагородження гімнасток?