Дерюгіна пригадала, що відчула, коли з нею зв'язалися прихильниці кремлівської диктатури. Про реакцію легенди спорту пише 24 Канал з посиланням на Дмитра Гордона.

Що написали Дерюгіній у 2022 році?

Вже після початку повномасштабного вторгнення Ірині Дерюгіній надійшло повідомлення від коханки російського диктатора Володимира Путіна Аліни Кабаєвої та її наставниці, російської тренерки з художньої гімнастики Ірини Вінер.

Це сталося 16 березня 2022 року, у день народження Альбіни Дерюгіної – мами Ірини, заслуженої тренерки, Героя України, володарки звання Національної легенди України.

Росіянки набралися нахабності, щоб, наче нічого не відбувалося, привітати Альбіну Дерюгіну зі святом.

Як відреагувала Дерюгіна на повідомлення від Кабаєвої?

Ірина Дерюгіна говорить, що цей епізод був для неї найстрашнішим. На її думку, Кабаєва та Вінер продемонстрували, що вони – "люди взагалі без мізків".

Альбіна Дерюгіна після цього дня прожила лише трохи більше року – вона померла у березні 2023-го.

Що Дерюгіна казала про росіян?