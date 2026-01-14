Дерюгіна не вважає представників країни-агресора вартими своєї уваги. Легенда спорту просто ігнорує їх, пише 24 Канал з посиланням на gordonua.

Дивіться також Спорт очистився: Дерюгіна назвала важливу зміну в гімнастиці після відсторонення росіян

Що Дерюгіна сказала про росіян?

В інтерв'ю президентка Української федерації гімнастики не приховувала своєї зневаги до російських спортсменів, тренерів та загалом населення РФ.

Я їх вважаю звірами. Не можу взагалі їх бачити під жодним соусом. Ми не спілкуємося, не вітаємося, жодного контакту,

– підкреслила Дерюгіна.

Чи допускають росіян на змагання з гімнастики?

Виявилося, що українській команді все ж доводиться час від часу перетинатися з представниками РФ. Хоча на офіційних змаганнях їх немає, ніхто не відсторонював росіян від приватних турнірів.

Ірина Дерюгіна розповіла, що наприкінці минулого року наші гімнастки під її керівництвом поїхали до Японії на клубні змагання. Там дівчата вказали суперницям на їхнє місце, випередивши росіянок.

Що ще розповіла Дерюгіна про Росію та гімнастику?