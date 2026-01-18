Окрім того, Дерюгіна розповіла про суперництво між Україною та Росією у гімнастиці. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Дмитра Гордона.

Що Дерюгіна сказала про Вінер?

Видатна українська гімнастка заявила, що Вінер не поставила жодної вільної вправи та ні однієї музики за свою кар'єру. За словами Дерюгіної, російська тренерка просто копіювала усе, що робили українці, а гроші отримувала від "Газпрому".

Однак президентка Української федерації гімнастики зазначила, що Вінер дуже любила свою справу. Проте зрештою Дерюгіна не вважає її професіональною тренеркою.

Вона була матір'ю у свої гімнастиці для росіян. Вінер вболівала за те, що вона робила. Для мене вона не професіонал, а просто організатор. Вона весь час хотіла бути краще, ніж ми, а Україна це для неї подразник. Тому ми змагалися,

– сказала Дерюгіна.

"Я їх вважаю звірами. Не можу взагалі їх бачити під жодним соусом. Ми не спілкуємося, не вітаємося, жодного контакту", – цитує Дерюгіну gordonua.

