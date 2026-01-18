Кроме того, Дерюгина рассказала о соперничестве между Украиной и Россией в гимнастике. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Дмитрия Гордона.

Что Дерюгина сказала о Винер?

Выдающаяся украинская гимнастка заявила, что Винер не поставила ни одного вольного упражнения и ни одной музыки за свою карьеру. По словам Дерюгиной, российский тренер просто копировала все, что делали украинцы, а деньги получала от "Газпрома".

Однако президент Украинской федерации гимнастики отметила, что Винер очень любила свое дело. Однако в конце концов Дерюгина не считает ее профессиональным тренером.

Она была матерью в своей гимнастике для россиян. Винер болела за то, что она делала. Для меня она не профессионал, а просто организатор. Она все время хотела быть лучше, чем мы, а Украина это для нее раздражитель. Поэтому мы соревновались,

– сказала Дерюгина.

Ранее Дерюгина откровенно высказалась о своем отношении к россиянам. Выдающаяся украинская гимнастка презирает их.

"Я их считаю зверями. Не могу вообще их видеть ни под каким соусом. Мы не общаемся, не здороваемся, никакого контакта", – цитирует Дерюгину gordonua.

Что известно об Ирине Винер?