Нещодавно у мережі з'явилися архівні кадри, на яких зображена молода чемпіонка світу з художньої гімнастики. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Rhytmic Gymnastics.
Як Дерюгіна виглядала у молодості?
На відео можна побачити один із виступів юної Дерюгіної на змаганнях. Автор зазначив, що вона стабільно домінувала серед найсильніших гімнасток свого часу, поєднуючи складність, точність, а також бездоганну артистичність.
Відзначимо, що наразі Дерюгіна працює тренеркою, а також є президенткою Української федрації гімнастики. Нещодавно в інтерв'ю Дмитру Гордону вона висловилася щодо російських спортсменів на клубних змаганнях.
"Ні, навіть не намагаються підійти до нас, але до них підходить увесь світ. Вони всі спілкуються. А ми – ні, з ними спілкуються всі. Ось зараз італійці взяли російського тренера",
– сказала Дерюгіна.
Що відомо про Дерюгіну?
У 10 років Дерюгіна вступила до Національної вищої балетної школи, а з 1976 до 1980 року Ірина навчался у Київському інституті фізичної культури. Окрім того, з 1972 року гімнастка виступала у складі збірної СРСР.
За час своїх виступів Дерюгіна неодноразово ставала чемпіонкою Радянського союзу, Європи та світу. Ба більше, гімнастка єдина в історії СРСР, яка двічі вигравала абсолютну першість на чемпіонаті світу (1977 і 1979 роки).
Також вона була одружена з відомим футболістом Динамо Олегом Блохіним, якому народила доньку Ірину. Однак подружжя розлучилося у 2000 році після 20 років у шлюбі.