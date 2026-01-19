Нещодавно Дерюгіна зізналася, чи була вона у третьому шлюбі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на gordonua.com.
Читайте також Вона не професіонал, – Дерюгіна зробила відверту заяву про росіянку Вінер
Що сказала Дерюгіна про третій шлюб?
Видатна гімнастка, а нині тренерка розповіла, що у неї нікого не було після другого шлюбу, зазначивши, що більше не хотіла витрачати свій час.
Ні, ні, усе. Я сказала, що не хочу витрачати свій час, не хочу. Я сказала: "Я люблю гімнастику",
– наголосила Дерюгіна.
Нещодавно вона також висловилася про свій другий шлюб. Дерюгіна в інтерв'ю Дмитру Гордону розповіла, скільки років прожила з новим чоловіком.
"З Олегом я 19 років прожила. У мене ще був другий чоловік. Я 10–11 років (із ним – 24 канал) прожила. Повірте, я також кохала. Я кохала. Напевно, щось пішло не так", – висловилася ексгімнастка.
Що відомо про шлюб Дерюгіної та Блохіна?
Гімнастка одружилася з Блохіним у 1979 році. А у 1983 році у них народилася донька Ірина.
У 2000 році зіркове подружжя розлучилося. За словами Дерюгіної саме вона стала ініціаторкою розлучення, оскільки дізналася, що у її чоловіка народилися діти в інших стосунках.