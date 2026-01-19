Нещодавно Дерюгіна зізналася, чи була вона у третьому шлюбі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на gordonua.com.

Що сказала Дерюгіна про третій шлюб?

Видатна гімнастка, а нині тренерка розповіла, що у неї нікого не було після другого шлюбу, зазначивши, що більше не хотіла витрачати свій час.

Ні, ні, усе. Я сказала, що не хочу витрачати свій час, не хочу. Я сказала: "Я люблю гімнастику",

– наголосила Дерюгіна.

Нещодавно вона також висловилася про свій другий шлюб. Дерюгіна в інтерв'ю Дмитру Гордону розповіла, скільки років прожила з новим чоловіком.

"З Олегом я 19 років прожила. У мене ще був другий чоловік. Я 10–11 років (із ним – 24 канал) прожила. Повірте, я також кохала. Я кохала. Напевно, щось пішло не так", – висловилася ексгімнастка.

Що відомо про шлюб Дерюгіної та Блохіна?