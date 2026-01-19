Недавно в сети появились архивные кадры, на которых запечатлена молодая чемпионка мира по художественной гимнастике. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Rhytmic Gymnastics.

Читайте также Я люблю гимнастику, – Дерюгина откровенно призналась, был ли у нее третий брак

Как Дерюгина выглядела в молодости?

На видео можно увидеть одно из выступлений юной Дерюгиной на соревнованиях. Автор отметил, что она стабильно доминировала среди сильнейших гимнасток своего времени, сочетая сложность, точность, а также безупречную артистичность.

Отметим, что сейчас Дерюгина работает тренером, а также является президентом Украинской федрации гимнастики. Недавно в интервью Дмитрию Гордону она высказалась относительно российских спортсменов на клубных соревнованиях.

"Нет, даже не пытаются подойти к нам, но к ним подходит весь мир. Они все общаются. А мы – нет, с ними общаются все. Вот сейчас итальянцы взяли российского тренера",

– сказала Дерюгина.

Что известно о Дерюгиной?