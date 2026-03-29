Юна лідерка збірної України продовжує впевнено закріплюватися серед світової еліти художньої гімнастики. У Болгарії вона показала найстабільніший виступ у всіх чотирьох вправах, інформує "Чемпіон".
Як виступила Онофрійчук?
У перший змагальний день Таїсія показала найкращий результат з булавами і другий у вправах зі стрічкою. Українка стала єдиною гімнасткою, яка отримала оцінку вище 30 балів у перший день турніру.
У другий день змагань 17-річна спортсменка стала першою у вправі з обручем та другою – з м'ячем. Сумарно Онофрійчук набрала 116,6 балів, випередивши Стиляну Ніколову з Болгарії та італійку Софію Раффаеллі.
Нова зірка української гімнастики
Для Онофрійчук цей успіх став черговим підтвердженням її стрімкого прогресу на міжнародній арені. Раніше вона вже вигравала етапи Гран-прі та здобувала медалі Кубка світу, а також виходила до фіналу Олімпійських ігор, попри складні умови підготовки в Україні під час війни.
На нещодавньому Гран-прі у Марбельї Таїсія відмовилась фотографуватися з росіянкою Марією Борисовою, та змусила її слухати гімн України під час нагородження.
Що відомо про Таїсію Онуфрійчук?
- У своїй кар'єрі вона вже здобула значні досягнення як на молодіжному, так і на дорослому рівні.
- Як відомо з Вікіпедії, у 2023 році стала срібною призеркою на юнацькому чемпіонаті світу в вправах з булавами.
- На чемпіонаті Європи 2024 року виграла бронзову медаль у вправі з обручем – це був її перший значний успіх на дорослому рівні.
- У 2025 році Таїсія здобула історичну перемогу на чемпіонаті Європи, ставши чемпіонкою в особистому багатоборстві – це перше "золото" для України в цій дисципліні за майже три десятиліття.