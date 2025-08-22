Цими днями у Ріо-де-Жанейро проходить чемпіонат світу з художньої гімнастики. Серед учасників змагання є і українки, в тому числі Таїсія Онуфрійчук, повідомляє 24 Канал.

Як виступила Онуфрійчук?

17-річна гімнастка вже у стартовий день успішно виступила у змаганнях на вправи з обручем та м'ячем. Українка прекрасно виконала вправу з обручем, отримавши 30,600 балів за свій виступ.

Це дозволило їй кваліфікуватися до фіналу з другого місця. Натомість виступ із м'ячем був не таким вдалим. Таїсія припустилась кількох помилок та показала дев'ятий результат.

Це не дозволило їй потрапити у фінал. Проте на наступний день Онуфрійчук продовжила запалювати у вправах зі стрічкою та булавами. Особливо публіка була вражена в останньому змаганні.

Із показником 30,350 українка показала другий результат та відібралась до фіналу. Крім того, у вправах зі стрічкою 17-річна дівчина також посіла другу сходинку.

Загалом же Таїсія за перші два ігрові дні пройшла до трьох фіналів. До слова, ще одна наша землячка Поліна Каріка також пробила у один фінал – у змаганні з м'ячем.