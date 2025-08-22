В эти дни в Рио-де-Жанейро проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. Среди участников соревнования есть и украинки, в том числе Таисия Онуфрийчук, сообщает 24 Канал.

По теме Гимнастка из Крыма и экс-супруга беглого Онищенко: где сейчас и чем занимается Анна Ризатдинова

Как выступила Онуфрийчук?

17-летняя гимнастка уже в стартовый день успешно выступила в соревнованиях на упражнения с обручем и мячом. Украинка прекрасно выполнила упражнение с обручем, получив 30,600 баллов за свое выступление.

Это позволило ей квалифицироваться в финал со второго места. Зато выступление с мячом было не таким удачным. Таисия допустила несколько ошибок и показала девятый результат.

Это не позволило ей попасть в финал. Однако на следующий день Онуфрийчук продолжила зажигать в упражнениях с лентой и булавами. Особенно публика была поражена в последнем соревновании.

Как Онуфрийчук зажгла в упражнениях с булавами: смотреть видео

С показателем 30,350 украинка показала второй результат и отобралась в финал. Кроме того, в упражнениях с лентой 17-летняя девушка также заняла второе место.

Читайте также "Я просто плакала": Дерюгина объяснила неожиданную ставку на Онофрийчук на Олимпиаде-2024

В целом же Таисия за первые два игровых дня прошла в три финала. К слову, еще одна наша землячка Полина Карика также пробила в один финал – в соревновании с мячом.