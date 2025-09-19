К своему 24-летию Ярослава Магучих достигла тех высот, которые только видят во сне тысячи легкоатлетов со всего мира. 24 Канал рассказывает о спортивном пути именинницы, ее личной жизни и последних достижениях.

Как стремительно развивалась карьера Ярославы Магучих?

Ярослава Магучих родилась 19 сентября 2001 года в украинском городе Днепр. Интересно, что в детстве родители отдали свою дочь, отнюдь, не на секцию легкой атлетики, а на каратэ. Именно в этом виде спорта уже развивалась и достигала первых серьезных успехов старшая сестра будущей рекордсменки в высоту – Анастасия.

Однако Ярослава не пошла по стопам сестры. Магучих выбрала легкоатлетический сектор и одновременно увлекалась рисованием. Впоследствии она остановила свой финальный выбор на легкой атлетике.

Карьера уроженки Днепра развивалась быстрее, чем за ней можно было успевать следить. В 2017-м Магучих стала победительницей юношеского чемпионата мира в Найроби, а в следующем году торжествовала на юношеском чемпионате Европы с результатом 1,94 метра.

Уже в 2019-м Ярослава стала самой молодой победительницей Бриллиантовой лиги в Катаре. Украинке покорилась планка на высоте 1,96 метра, которая стала персональным рекордом для Ярославы.

На этапе ДЛ в Юджине Магучих взяла два метра, заняла третье место и стала самой молодой спортсменкой в истории, которая покорила такую высоту. Также в том же году завоевала "серебро" ЧМ (2,04 метра).



Ярослава Магучих / Фото Getty Images

За спиной Магучих медали чемпионатов мира и Европы, подиумы Бриллиантовой лиги, Европейских игр и других международных соревнований. Также украинская прыгунья в высоту пять раз поднималась на пьедестал в финалах Бриллиантовой лиги. На счету Ярославы три "золота" (2022, 2023, 2024) и два "серебра" (2021, 2025).

В Токио-2020 Магучих завоевала свою первую олимпийскую медаль. Ярослава получила "бронзу" в прыжках в высоту с результатом два метра. На эмоциях украинка обнялась с россиянкой Марией Ласицкене. Это совместное фото вызвало настоящий фурор. На Ярославу полилось море критики и оскорблений со стороны украинцев.

На следующей Олимпиаде в Париже-2024 Магучих стала одной из всего трех представителей Украины, которые стали олимпийскими чемпионами. Ярослава прошла в финал с первого места, а в решающих баталиях взяла 2 метра и поднялась на высшую ступеньку пьедестала.

Также на золотой Олимпиаде в Париже Ярослава удивила публику одним моментом, который стал мемом. Между прыжками украинка одевается, чтобы не охлаждались мышцы, ложится в спальник и закрывает глаза. После чего с этого момента Магучих,которая стала олимпийской чемпионкой, начали активно шутить и разносить на мемы.

"Это все сила сна";

"Я сегодня тоже спал, надеюсь, я скоро тоже получу медаль";

"Сон приносит вам золотые медали, каждый должен отдыхать больше".

Болельщики с любовью начали называли украинку "Спящей красавицей".



Отдых Магучих между прыжками / Фото Getty Images

Как Магучих побила мировой рекорд продолжительностью 37 лет?

В июле 2024-го Ярослава переписала историю прыжков в высоту. Магучих наконец удалось покорить планку на высоте 2,10 метра и превзойти рекорд Стефки Костадиновой. В 1987-м году представительница Болгарии взяла высоту 2,09 метра. Украинка переплюнула этот результат на один сантиметр.

Радости украинской легкоатлетки просто не было предела, как и у ее тренера Татьяны Степановой.

Что известно о личной жизни Магучих?

В личной жизни легкоатлетки тоже все идет хорошо. Магучих помолвлена с барьеристом Назаром Степановым. Интересно, что парень является сыном тренера Ярославы.

Избранник легкоатлетки рассказывал в интервью Oboz.ua, как зарождались их отношения.

Мы сначала тренировались в одной группе, я видел ее каждый день, и так сошлись звезды, что влюбился. А когда мне исполнилось 16 лет, начал звать ее на свидания. Поэтому, в принципе, у нас лавстори довольно простая, без чего-то такого,

– рассказывал Назар.

Ярослава Магучих и Назар Степанов / Фото из соцсетей пары

Назар сделал Ярославе предложение в присутствии родителей после возвращения из Нью-Йорка, где у легкоатлетки были съемки для Vogue. Счастливый момент в жизни пара пережила осенью 2023-го.

Сейчас влюбленные не спешат со свадьбой, ведь Ярославе хотелось бы отпраздновать ее в родном Днепре. Впрочем, из-за войны это все сложно организовать. Об этом ранее признавалась Магучих, которая убеждена, что громкие празднования пока не ко времени.

Обидно, и не можем сейчас провести церемонию свадьбы, потому что мне очень хотелось бы выйти замуж в Украине, в Днепре, собрать родственников, друзей. Но, к сожалению, не можем этого сделать из-за войны. Нет такой возможности сейчас и, честно говоря, не хочется, не время", – рассказывала олимпийская чемпионка в интервью Oboz.ua.

Легкоатлетка могла бы составить конкуренцию в моделинге?

С рождения Ярослава может похвастаться красивой красотой. Магучих частенько делится контентом с различных съемок в своих соцсетях. В инстаграме, где за ней следят 432 тысячи пользователей, легкоатлетку постоянно забрасывают комплиментами в комментариях.

Ярослава Магучих / Фото из инстаграма легкоатлетки

В день своего рождения 19 сентября 2025 года в профиле в инстаграме Ярослава выложила свежий пост благодарности.

Глава 24. Спасибо всем,

– написала Магучих.

21 сентября Магучих попытается сделать себе подарок после дня рождения. В этот день (в 13:05 по киевскому времени) начнется финал чемпионата мира-2025 по прыжкам в высоту. Вместе с Магучих за медали будет соревноваться еще и Юлия Левченко.