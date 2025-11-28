Ярослава Магучих родилась 19 сентября 2001 года в Днепре. Родители будущей чемпионки отдали свою младшую дочь, отнюдь, не на секцию легкой атлетики, а на каратэ, сообщает 24 Канал.

Как Магучих пришла в легкую атлетику?

Интересно, что на легкую атлетику ее отдала сестра Анастасия, которая старше Ярославы на 8 лет. Магучих признавалась, что сначала занятия с нового для нее вида спорта она воспринимала как просто игру. На тот момент Ярослава еще не понимала, что такое профессиональный спорт. Это осознание пришло к уроженке Днепра только с приходом ее нынешнего тренера Татьяны Степановой.

Моей сестре надоело, что я постоянно бегала по всему дому. Поэтому она решила отвести меня на легкую атлетику, которой и сама занималась в то время. Тогда для меня это была просто игра. Я еще не понимала, что такое профессиональный спорт. Потом пришла Татьяна Владимировна, мой тренер. И я поняла, что хочу заниматься профессиональнее,

– процитировало слова легкоатлетки издание "Открытый".



Магучих с тренером Степановой / Фото из инстаграма наставницы

Чем увлекается Ярослава?

Кроме спорта Ярослава с ранних лет увлекалась рисованием. В школе будущая рекордсменка мира посещала уроки рисования. Отметим, что рисование до сих пор присутствует в плотном графике жизни легкоатлетки. Ярослава рисует в свободное от спорта время.

Какой была Магучих в детстве / Фото с портала Открытый

Под руководством Степановой Ярослава начала стремительно достигать вершин в легкой атлетике. В 2019-м Магучих стала самой молодой триумфаторкой этапа Бриллиантовой лиги в Катаре. Это престижный коммерческий турнир для легкоатлетов. Уроженке Днепра покорилась планка на высоте в 1,96 метра. На тот момент, это был персональный рекорд украинки.

Такой результат заставил поклонников легкой атлетики еще пристальнее следить за ее выступлениями. В Юджине (на Бриллиантовой лиге) Ярославе впервые покорились два метра. Магучих снова переписала историю этого вида спорта, став самой молодой прыгуньей в высоту, которая взяла два метра.

2019-й стал настоящим взлетом для украинки. Ярослава получила "серебро" чемпионата мира с результатом в 2,04 метра. Эта высота сделала из подопечной Степановой новую рекордсменку мира среди юниорок.

С каждыми последующими соревнованиями популярность и достижения украинки только росли. В 2021-м году легкоатлетка из Днепра завоевала свою первую олимпийскую награду – "бронзу" с результатом два метра. Тогда Ярослава влипла в скандал, когда сделала совместное фото, где была россиянка Мария Ласицкене.

Как Магучих установила мировой рекорд и получила "золото" Игр за один год?

Самым крутым по достижениям для Магучих был 2024-й год. В июле в Париже украинка установила новый мировой рекорд. Ярослава превзошла рекорд Стефки Костадиновой из Болгарии, который держался долгие 37 лет (2,089 метра с 1987-го). Магучих побила это достижение на один сантиметр – 2,10.



Магучих установила новый мировой рекорд / Фото Getty Images

А еще почти через месяц на этом же стадионе в столице Франции Магучих стала олимпийской чемпионкой. Ярослава покорила два метра, которых ей хватило для получения "золота". Соревнования 4-летия с такой же высотой завершила австралийка Никола Олислагерс, но использовала большее количество попыток, поэтому стала второй.

Добавим, что тогда Ярослава стала не единственной украинской легкоатлеткой на церемонии награждения. Третью позицию заняла Ирина Геращенко (1,95 метра).



Магучих и Геращенко получили медали Олимпиады-2024 / Фото Getty Images

В комментарии Суспільне Спорт олимпийская чемпионка откровенно рассказала, что мотивирует ее дальше соревноваться. Ярослава заверила, что ей сложно оставаться психологически сильной, когда узнает о новостях из Украины, родного Днепра.

Моя тренерка напоминает мне: "Делай свою работу, потому что ты знаешь, как это делать". Я соревнуюсь за украинский народ, чтобы подарить ему самые теплые воспоминания от соревнований. Это вся моя мотивация,

– признавалась Магучих.

Титулованная легкоатлетка не только постоянно напоминает миру о войне в Украине против России, но и является активным донатором. Недавно Ярослава назвала самый большой донат, который пожертвовала.

В 2025-м уроженка Днепра продолжала покорять легкоатлетический сектор. Остается только верить, что в новом сезоне Магучих продолжит стабильно выступать на лучшем уровне.