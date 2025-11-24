Одесситка отстаивает честь родной страны не только на кортах, но и активно помогает украинской армии. 24 Канал подготовил подборку детских ретро-фото легенды отечественного спорта.

Как в детстве выглядела Свитолина?

Родилась Элина в спортивной семье. Ее отец занимался борьбой, а мама – греблей. У нее есть также старший на девять лет брат Юлиан.



Элина с семьей / Фото из соцсетей теннисистки

Именно он фактически привел будущую первую ракетку Украины в теннис. Юлиан занимался этим видом спорта, а еще совсем маленькая Элина ходила с ним на занятия.

Элина и Юлиан в детстве / Фото из соцсетей теннисистки

Там она впервые и начала играть еще в возрасте трех лет. Сначала Элина играла теннисными мячиками и ракетками, а впоследствии повторяла упражнения за братом.



Элина Свитолина на корте, где занимался брат / Фото из соцсетей спортсменки

Полноценно же тренироваться Свитолина начала в младшей школе. Как признавалась сама спортсменка в подкасте "Гуртом та вщент" на ютуб-канале Сергея Притулы, из-за этого у нее почти не было обычного детства.

Тренировки начались где-то в 8-9 лет, такие, более профессиональные. Я тренировалась с 5 утра. Два часа где-то. Потом бежала в школу, а после школы еще тренировки в группе. Не было детства вообще. Теннисное такое детство, когда ты путешествуешь по Украине на турниры до 12 лет и там у тебя друзья, которые такие же как ты. Я не знала другого пути тогда,

– рассказывала Свитолина.



Маленькая Элина Свитолина / Фото из соцсетей теннисистки

В детстве будущий лидер украинского тенниса занималась не только спортом. Она посещала школу актерского мастерства.

По словам ее менеджера, Всеволода Кевлича, это помогает теннисистке быть не такой доверчивой.

Важно прожить неудачу, сделать выводы и перейти к следующим успехам,

– говорил Кевлич.



Элина с бабушкой / Фото из соцсетей теннисистки

Однако делом ее жизни все же стал теннис. Девочка демонстрировала прогресс и многие тренеры начали говорить о таланте юной теннисистки.

Поэтому семья Элины приняла решение переехать из Одессы в Харьков, где были лучшие условия для тренировок. Так Свитолина в возрасте двенадцати лет продолжила старательно строить свою карьеру и начала писать новую страницу в жизни.

В этом же возрасте юная спортсменка ворвалась в десятку лучших теннисисток Европы своего возраста, а родителям и тренерам стало понятно, что они выращивают будущую звезду. С тех пор жизнь Элины подчинена спорту – тренировки, турниры, обучение в теннисной академии Жюстин Энен, выход в профессиональный тур.



Свитолина с медалью за первое место / Фото из соцсетей теннисистки

Ее первый тренер Андрей Луценко хорошо запомнил, как Свитолина оставалась на корте после тренировок, отрабатывая монотонные упражнения много часов подряд.

Я была очень мотивирована, родители тоже, и это стало фундаментом для моей карьеры вообще,

– рассказывала она в интервью Forbes.

Сотни часов, проведенных на кортах, не прошли зря. Элина в 15 лет стала победительницей юниорского Ролан Гаррос и начала взрослую карьеру.

Ей поступали предложения играть за другие страны, в частности, Израиль, Великобританию, Австралию и Казахстан. Однако она всегда подчеркивает, что гордится представлять Украину и никогда не рассматривала других вариантов.

В 2011 году Элина завоевала свой первый титул на уровне ITF в Стамбуле. В 17-летнем возрасте дебютировала за сборную и на турнирах серии Grand Slam и в том же году впервые возглавила национальный рейтинг.



Свитолина в начале карьеры / Фото из соцсетей теннисистки

С того момента Элина стабильно прогрессировала и завоевала ряд престижных титулов. В частности, принесла Украине первую и пока единственную олимпийскую медаль по теннису – "бронза" в Токио-2020.



Свитолина получила "бронзу" на ОИ-2020 / Фото Getty Images

Она также стала победительницей итогового турнира-2018, поднималась в топ-3 мирового рейтинга и остается первой ракеткой Украины, удерживая этот статус с небольшими перерывами уже почти 15 лет.

Однако это уже совсем другая история, очень хочется верить, что новый сезон Элина снова проведет на высоком уровне и порадует украинцев рядом громких побед. Для нее он начнется 5 января в Окленде на турнире серии WTA-250, который, кстати, Свитолина еще не выигрывала.