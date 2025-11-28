Ярослава Магучіх народилась 19 вересня 2001 року у Дніпрі. Батьки майбутньої чемпіонки віддали свою молодшу донечку, аж ніяк, не на секцію легкої атлетики, а на карате, повідомляє 24 Канал.

Як Магучіх прийшла в легку атлетику?

Цікаво, що на легку атлетику її віддала сестра Анастасія, яка старша від Ярослави на 8 років. Магучіх зізнавалась, що спершу заняття із нового для неї виду спорту вона сприймала як просто грою. На той момент Ярослава ще не розуміла, що таке професійний спорт. Це усвідомлення прийшло до уродженки Дніпра лише із приходом її нинішньої тренерки Тетяни Степанової.

Моїй сестрі набридло, що я постійно бігала по всьому будинку. Тому вона вирішила відвести мене на легку атлетику, якою й сама займалася на той час. Тоді для мене це була просто гра. Я ще не розуміла, що таке професійний спорт. Потім прийшла Тетяна Володимирівна, мій тренер. І я зрозуміла, що хочу займатися професійніше,

Магучіх із тренеркою Степановою / Фото з інстаграму наставниці

Чим захоплюється Ярослава?

Окрім спорту Ярослава із ранніх років захоплювалась малюванням. У школі майбутня рекордсменка світу відвідувала уроки малювання. Відзначимо, що малювання досі присутнє у щільному графіку життя легкоатлетки. Ярослава малює у вільний від спорту час.

Якою була Магучіх у дитинстві / Фото із порталу Відкритий

Під керівництвом Степанової Ярослава почала стрімко досягати вершин у легкій атлетиці. У 2019-му Магучіх стала наймолодшою тріумфаторкою етапу Діамантової ліги у Катарі. Це престижний комерційний турнір для легкоатлетів. Уродженці Дніпра підкорилась планка на висоті у 1,96 метра. На той момент, це був персональний рекорд українки.

Такий результат змусив прихильників легкої атлетики ще пильніше стежити за її виступами. У Юджині (на Діамантовій лізі) Ярославі вперше підкорились два метри. Магучіх знову переписала історію цього виду спорту, ставши наймолодшою стрибункою у висоту, яка взяла два метри.

2019-й став справжнім злетом для українки. Ярослава здобула "срібло" чемпіонату світу із результатом у 2,04 метра. Ця висота зробила із підопічної Степанової нову рекордсменку світу серед юніорок.

Із кожними наступними змаганнями популярність та досягнення українки лише зростали. У 2021-му році легкоатлетка із Дніпра завоювала свою першу олімпійську нагороду – "бронзу" із результатом два метри. Тоді Ярослава влипла у скандал, коли зробила спільне фото, де була росіянка Марія Ласіцкене.

Як Магучіх встановила світовий рекорд і здобула "золото" Ігор за один рік?

Найкрутішим за досягненнями для Магучіх був 2024-й рік. У липні в Парижі українка встановила новий світовий рекорд. Ярослава перевершила рекорд Стефки Костадінової із Болгарії, який тримався довгі 37 років (2,089 метра із 1987-го). Магучіх побила це досягнення на один сантиметр – 2,10.



Магучіх встановила новий світовий рекорд / Фото Getty Images

А ще майже через місяць на цьому ж стадіону у столиці Франції Магучіх стала олімпійською чемпіонкою. Ярослава підкорила два метри, яких їй вистачило для здобуття "золота". Змагання 4-річчя із такою ж висотою завершила австралійка Нікола Оліслагерс, але використала більшу кількість спроб, тому стала другою.

Додамо, що тоді Ярослава стала не єдиною українською легкоатлеткою на церемонії нагородження. Третю позицію зайняла Ірина Геращенко (1,95 метра).



Магучіх і Геращенко здобули медалі Олімпіади-2024 / Фото Getty Images

У коментарі Суспільне Спорт олімпійська чемпіонка відверто розповіла, що мотивує її далі змагатись. Ярослава запевнила, що їй складно залишатись психологічною сильною, коли дізнається про новини з України, рідного Дніпра.

Моя тренерка нагадує мені: "Роби свою роботу, бо ти знаєш, як це робити". Я змагаюся за український народ, щоб подарувати йому найтепліші спогади від змагань. Це вся моя мотивація,

– зізнавалась Магучіх.

Титулована легкоатлетка не лише постійно нагадує світу про війну в Україні проти Росії, а й є активним донатором. Нещодавно Ярослава назвала найбільший донат, який пожертвувала.

У 2025-му уродженка Дніпра продовжувала підкорювати легкоатлетичний сектор. Залишається лише вірити, що у новому сезоні Магучіх продовжить стабільно виступати на найкращому рівні.