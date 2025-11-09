Один з російських "Шахідів" влучив по житловій багатоповерхівці у місті Дніпро. Кадрами наслідків обстрілу поділилася легкоатлетка Ярослава Магучіх, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм спортсменки.

Як Магучіх відреагувала на атаку по Дніпру?

Ярослава Магучіх опублікувала у сторіс публікацію платформи United24. На кадрах відео працівники МНС рятують людей зі зруйнованого будинку у Дніпрі.

Реакція Магучіх на атаку по Дніпру

Зазначимо, що Ярослава Магучіх народилася у Дніпрі, де розпочався спортивний шлях чемпіонки. У цьому місті живуть рідні та друзі знаменитої легкоатлетки.

Завдяки великій аудиторії у соціальних мережах Магучіх розповідає правду про війну в Україні. Ярослава завжди реагує на злочини росіян та допомагає Україні донатами.

Що відомо про наслідки атаки по Дніпру 8 листопада?

За інформацією Дніпропетровської ОДА область пережила масовану атаку у ніч на 8 листопада. Ворог спрямував на цивільні об'єкти ракети та безпілотники.

У Дніпрі було влучання у багатоповерхівку. В результаті вибуху були зруйновані квартири у двох під'їздах з 2 по 6 поверхи.

На ранок 9 листопада було відомо про 13 постраждалих людей, в тому числі двох дітей. Від вибуху загинуло троє, а ще одна людина пропала безвісти. До лікарень госпіталізовано 7 осіб, серед них одна дитина.

