В октагоні Павло Сівіцький переміг досвідченого бійця з Івано-Франківська Івана Сливінського. Після бою український воїн звернувся до глядачів, пише 24 Канал.
Як боєць ММА розчулив до сліз глядачів?
Павло Сівіцький у промові згадав свої поранення, через які певний час не міг ходити. На останок боєць ММА повідомив, що їде у найгарячішу точку на фронті – місто Покровськ.
Я дуже щасливий, що сьогодні я тут. Після дуже важких поранень можу стояти на двох ногах і бити двома руками. Дякую за вашу увагу, за ваші оплески. Два роки назад я не міг навіть ходити. Завтра я їду на Покровськ. Можливо, це мій останній бій. Дякую усім за підтримку,
– сказав український військовий.
Відео промови Павла Сівіцького
Глядачі в залі оплесками подякували захиснику України. Багато хто не зміг стримати сліз, адже після бійцівського шоу Павло Сівіцький вирушить на фронт.
Яка ситуація у Покровську?
- Нагадаємо, що російська загарбницька армія кинула усі сили на захоплення Покровська. Наразі у місті та його околицях знаходяться до 300 росіян.
- Сили оборони докладають максимум сил для стабілізації ситуації. За інформацією Суспільного, 31 жовтня українські військові провели контрнаступальні дії в районі Покровська.
- Нашим десантникам вдалося покращити тактичне положення в кількох кварталах. Однак ситуація залишається складною.