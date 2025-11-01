В октагоні Павло Сівіцький переміг досвідченого бійця з Івано-Франківська Івана Сливінського. Після бою український воїн звернувся до глядачів, пише 24 Канал.

Як боєць ММА розчулив до сліз глядачів?

Павло Сівіцький у промові згадав свої поранення, через які певний час не міг ходити. На останок боєць ММА повідомив, що їде у найгарячішу точку на фронті – місто Покровськ.

Я дуже щасливий, що сьогодні я тут. Після дуже важких поранень можу стояти на двох ногах і бити двома руками. Дякую за вашу увагу, за ваші оплески. Два роки назад я не міг навіть ходити. Завтра я їду на Покровськ. Можливо, це мій останній бій. Дякую усім за підтримку,

– сказав український військовий.

Відео промови Павла Сівіцького

Глядачі в залі оплесками подякували захиснику України. Багато хто не зміг стримати сліз, адже після бійцівського шоу Павло Сівіцький вирушить на фронт.

