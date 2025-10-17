На початку спортивної кар'єри Ігор Вовчанчин займався кікбоксингом. На одному зі змагань він зустрівся з Віталієм Кличком, пише 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".
Читайте також Звернувся до Кличка: Усик зізнався, чи планує йти в мери Києва
Хто став переможцем бою Кличко – Вовчанчин?
Майбутні легенди світового боксу та ММА провели бій у Севастополі в рамках турніру з кікбоксингу під назвою "Олімпік Херсонесу". На той момент Віталій Володимирович був багаторазовим чемпіоном світу з цього виду спорту. Крім того, Кличко-старший переважав суперника за габаритами.
На тлі Віталіка я був, звісно, дуже маленьким. Він як почав махати ногами, так я до нього за весь бій і підійти не зміг. Програв поєдинок за очками. А вже наступного року Віталій зосередився на боксі,
– розповів Вовчанчин.
Зазначимо, що зріст Віталія – 2 метри, а Ігоря – 1,75 метра. Кличко виступав у категорії до 105 кілограмів, а Вовчанчин до 85 кілограмів. Їхній очний бій орієнтовно міг відбутися у 1995 році.
Як Усик зіграв українського бійця Вовчанчина?
- 9 жовтня 2025 року в український прокат вийшов фільм "Незламний". Одну з ролей у стрічці зіграв Олександр Усик, який втілив на екранах образ Ігоря Вовчанчина.
- У центрі сюжету протистоянні в октагоні зірок ММА Марка Керра, якого зіграв Двейн "Скеля" Джонсон, та українця Ігоря Вовчанчина, якого зіграв Олександр Усик.
- Спортивна драма отримала чимало схвальних відгуків та зірвала оплески на Венеціанському фестивалі. За інформацією ВВС, фільм "Незламний" можуть номінувати на премію Оскар.