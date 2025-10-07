Kinomania Film Distribution надала "Трибуні" ексклюзивні кадри із бою Олександра Усика проти Двейна Джонсона. Український боксер зіграв роль земляка і бійця Ігоря Вовчанчина, а "Скеля" побував в образі американського колишнього бійця ММА Марка Керра, пише 24 Канал.

Цікаво Зірка Голлівуду розповів про несподівану пристрасть Усика: перед чим не може встояти чемпіон

Як Усик протистояв "Скелі" у фільмі "Незламний"?

Стрічка вже збирає позитивні відгуки за кордоном та зірвала свої перші оплески на Венеціанському фестивалі. Також фільм "Незламний" можуть номінувати на премію Оскар. Про це раніше повідомляло видання BBC.

Відео із бою Усик – "Скеля" у фільмі "Незламний"

Цікаво, що зірковий актор Двейн Джонсон набрав 14 кілограмів м'язової маси, аби знятись у фільмі. Також голлівудська зірка кіно розповів в інтерв'ю talkSPORT про бій проти Усика. Реслер зізнався, що відчув на собі усю силу Олександра, адже режисер стрічки Бенні Саффді вирішив не використовувати каскадерів.

Що відомо про протистояння Вовчанчина проти Керра?

Вовчанчин та Керр мають за своїми спинами два протистояння. Вперше бійці зійшлись у Pride 12 вересня 1999 року. У поєдинку не було визначено переможця через заборонені удари колінами від українського бійця.

Вдруге вони зійшлись в очній дуелі 23 грудня 2000 року. Цього разу Вовчанчин святкував перемогу за одноголосним рішенням суддів.

Трейлер фільму "Незламний"