В інтерв'ю talkSPORT Boxing він оцінив можливий бій і розповів про нинішній рівень Усика та його подальшу кар'єру. За його словами, такий поєдинок виглядає більше як фінансовий проєкт і якби вони й далі працювали разом, то такий бій, швидше за все, не відбувся б.
Що сказав Красюк про бій Усик – Верховен?
За його словами, сама ідея такого поєдинку виглядає радше як жарт, однак він розуміє можливу мотивацію боксера.
Це, напевно, прозвучить дивно, але якби я був там, цей бій, швидше за все, не відбувся б. Це більше схоже на жарт. Але я розумію Усика і розумію це рішення, тому що для нього не так багато варіантів, враховуючи рівень, на якому він перебуває,
– зазначив Красюк.
Водночас він визнав, що як абсолютний чемпіон світу Усик має обмежений вибір суперників і може дозволити собі бої, які мають фінансовий сенс.
Він абсолютний чемпіон, і має право насолоджуватися кар'єрою. Якщо це вигідно фінансово – чому б і ні?,
– додав промоутер.
Коли міг завершити кар'єру Усик?
Також колишній промоутер додав, що якби продовжував працювати з Усиком, то український боксер міг би завершити кар'єру ще після другого бою з Тайсоном Ф'юрі.
Якби я залишався з ним і він мене слухав, він би завершив кар'єру після другого бою з Тайсоном Ф'юрі. Він уже досяг усього можливого,
– сказав він.
Красюк наголосив, що Усик уже досяг у спорті всього можливого: став абсолютним чемпіоном, здобув світове визнання та статус національного героя, тож "йому вже нічого доводити".
Він національний герой на батьківщині, визнана зірка в усьому світі. Що йому ще доводити? Як на мене – нічого,
– сказав Красюк.
Що відомо про суперника Усика Верховена?
36-річний Ріко Верховен, відомий як "Король кікбоксингу", понад 10 років домінував у GLORY, де неодноразово ставав і захищав титул чемпіона світу у важкій вазі, здобувши репутацію одного з найстабільніших лідерів дивізіону, пише mmafighting.
У кікбоксингу він має десятки перемог і небагато поразок, а також виграв свої поєдинки в боксі та MMA, де виступав епізодично.
За габаритами (196 сантимерів, понад 110 кілограмів) він є типовим надважковаговиком і вирізняється силою та різносторонньою технікою.
Бій Усика з Верховеном запланований на 23 травня 2026 року в Єгипті й привертає увагу як протистояння боксу та елітного кікбоксингу.