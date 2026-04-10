В интервью talkSPORT Boxing он оценил возможный бой и рассказал о нынешнем уровне Усика и его дальнейшей карьере. По его словам, такой поединок выглядит больше как финансовый проект и если бы они и дальше работали вместе, то такой бой, скорее всего, не состоялся бы.
Что сказал Красюк о бое Усик – Верховен?
По его словам, сама идея такого поединка выглядит скорее как шутка, однако он понимает возможную мотивацию боксера.
Это, наверное, прозвучит странно, но если бы я был там, этот бой, скорее всего, не состоялся бы. Это больше похоже на шутку. Но я понимаю Усика и понимаю это решение, потому что для него не так много вариантов, учитывая уровень, на котором он находится,
– отметил Красюк.
В то же время он признал, что как абсолютный чемпион мира Усик имеет ограниченный выбор соперников и может позволить себе бои, которые имеют финансовый смысл.
Он абсолютный чемпион, и имеет право наслаждаться карьерой. Если это выгодно финансово – почему бы и нет?,
– добавил промоутер.
Когда мог завершить карьеру Усик?
Также бывший промоутер добавил, что если бы продолжал работать с Усиком, то украинский боксер мог бы завершить карьеру еще после второго боя с Тайсоном Фьюри.
Если бы я оставался с ним и он меня слушал, он бы завершил карьеру после второго боя с Тайсоном Фьюри. Он уже достиг всего возможного,
– сказал он.
Красюк отметил, что Усик уже достиг в спорте всего возможного: стал абсолютным чемпионом, получил мировое признание и статус национального героя, поэтому "ему уже нечего доказывать".
Он национальный герой на родине, признанная звезда во всем мире. Что ему еще доказывать? Как по мне – ничего,
– сказал Красюк.
Что известно о сопернике Усика Верховена?
- 36-летний Рико Верховен, известный как "Король кикбоксинга", более 10 лет доминировал в GLORY, где неоднократно становился и защищал титул чемпиона мира в тяжелом весе, получив репутацию одного из самых стабильных лидеров дивизиона, пишет mmafighting.
В кикбоксинге он имеет десятки побед и немного поражений, а также выиграл свои поединки в боксе и MMA, где выступал эпизодически.
По габаритам (196 сантиметров, более 110 килограммов) он является типичным супертяжеловесом и отличается силой и разносторонней техникой.
Бой Усика с Верховеном запланирован на 23 мая 2026 года в Египте и привлекает внимание как противостояние бокса и элитного кикбоксинга.