В интервью talkSPORT Boxing он оценил возможный бой и рассказал о нынешнем уровне Усика и его дальнейшей карьере. По его словам, такой поединок выглядит больше как финансовый проект и если бы они и дальше работали вместе, то такой бой, скорее всего, не состоялся бы.

Что сказал Красюк о бое Усик – Верховен?

По его словам, сама идея такого поединка выглядит скорее как шутка, однако он понимает возможную мотивацию боксера.

Это, наверное, прозвучит странно, но если бы я был там, этот бой, скорее всего, не состоялся бы. Это больше похоже на шутку. Но я понимаю Усика и понимаю это решение, потому что для него не так много вариантов, учитывая уровень, на котором он находится,

– отметил Красюк.

В то же время он признал, что как абсолютный чемпион мира Усик имеет ограниченный выбор соперников и может позволить себе бои, которые имеют финансовый смысл.

Он абсолютный чемпион, и имеет право наслаждаться карьерой. Если это выгодно финансово – почему бы и нет?,

– добавил промоутер.

Когда мог завершить карьеру Усик?

Также бывший промоутер добавил, что если бы продолжал работать с Усиком, то украинский боксер мог бы завершить карьеру еще после второго боя с Тайсоном Фьюри.

Если бы я оставался с ним и он меня слушал, он бы завершил карьеру после второго боя с Тайсоном Фьюри. Он уже достиг всего возможного,

– сказал он.

Красюк отметил, что Усик уже достиг в спорте всего возможного: стал абсолютным чемпионом, получил мировое признание и статус национального героя, поэтому "ему уже нечего доказывать".

Он национальный герой на родине, признанная звезда во всем мире. Что ему еще доказывать? Как по мне – ничего,

– сказал Красюк.

