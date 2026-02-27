Чемпионы своих видов спорта, обладатель поясов WBC, WBA и IBF Александр Усик и многолетний лидер кикбоксинга Рико Верховен, дали первые комментарии после объявления очного поединка. Оба спортсмена отметили взаимное уважение и ожидании интересного противостояния, информирует Turki Alalshikh.

Смотрите также Кто такой Верховен, с которым проведет бой Усик

Что сказал Усик?

Украинец высоко оценил карьеру соперника, назвав его "настоящим королем кикбоксинга" и подчеркнув, что бои в боксе и кикбоксинге существенно отличаются.

Я искренне уважаю людей, которые достигают вершины в своем спорте. Рико – один из них, мощный атлет и великий чемпион. Быть чемпионом – это не только о поясах. Это годы тяжелого труда, дисциплины и веры. Я готов и с нетерпением жду встречи с ним в ринге. Это будет уникальный опыт для нас обоих, и я знаю, что фанаты также в восторге. Приближается большая ночь,

– заявил Усик.

Слова Верховена

Рико Верховен, который более десятилетия доминировал в кикбоксинге, прокомментировал предстоящую встречу с Усиком как "битву абсолютного против абсолютного".

Я провел двенадцать лет как абсолютный чемпион мира по кикбоксингу в супертяжелом весе и достиг всего, что планировал. Но пребывание на вершине так долго не уменьшило мой голод – оно его только усилило. Я не искал комфорта, поэтому начал искать самый высокий возможный вызов в другом мире. Усик – абсолютный чемпион в боксе. Именно такие вызовы меня мотивируют. Лучший против лучшего,

– добавил Верховен.

Что известно о бое Усика и Верховена?