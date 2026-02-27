Чемпіони своїх видів спорту, володар поясів WBC, WBA та IBF Олександр Усик і багаторічний лідер кікбоксингу Ріко Верховен, дали перші коментарі після оголошення очного поєдинку. Обидва спортсмени наголосили на взаємній повазі та очікуванні цікавого протистояння, інформує Turki Alalshikh.

Що сказав Усик?

Українець високо оцінив кар’єру суперника, назвавши його "справжнім королем кікбоксингу" та підкресливши, що бої в боксі й кікбоксингу суттєво відрізняються.

Я щиро поважаю людей, які досягають вершини у своєму спорті. Ріко – один із них, потужний атлет і великий чемпіон. Бути чемпіоном – це не лише про пояси. Це роки важкої праці, дисципліни та віри. Я готовий і з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у ринзі. Це буде унікальний досвід для нас обох, і я знаю, що фанати також у захваті. Наближається велика ніч,

– заявив Усик.

Слова Верховена

Ріко Верховен, який понад десятиліття домінував у кікбоксингу, прокоментував майбутню зустріч із Усиком як "битву абсолютного проти абсолютного".

Я провів дванадцять років як абсолютний чемпіон світу з кікбоксингу в надважкій вазі та досяг усього, що планував. Але перебування на вершині так довго не зменшило мій голод – воно його лише посилило. Я не шукав комфорту, тому почав шукати найвищий можливий виклик в іншому світі. Усик – абсолютний чемпіон у боксі. Саме такі виклики мене мотивують. Найкращий проти найкращого,

– додав Верховен.

Що відомо про бій Усика і Верховена?