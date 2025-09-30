Двейн Джонсон розповів, як український боксер вступив у перемовини із асистенткою. Все через те, що Олександр Усик не любив, коли на нього наносили штучний піт, аби зняти епізод, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Цікаво ШІ дав несподівано цікавий прогноз на переможця бою Усик – Пол: які шанси у боксера з Криму

Яку солодку слабкість має Усик?

Аби переконати боксера асистентка запропонувала Усику взаємовигідну умову – вона наносить піт в обмін на торт. Від такої пропозиції Олександр не міг відмовитись. Голлівудська зірка додав, що любов Усика до торта можна було побачити неозброєним оком.

Навіть акторка Емілі Блант помітила пристрасну любов Усика до торта, який він хотів їсти постійно.

Звички Усика щодо їжі настільки вирізнялися, що навіть колега по фільму Емілі Блант це помітила – він хотів його їсти постійно. Це мене просто розсмішило. Тоді особиста асистентка сказала: "Алекс, нам знову потрібно на тебе нанести штучний піт". Він ненавидів його, запитавши: "Навіщо?", бо не розумів, а вона відповіла: "Якщо я принесу тобі торт, ти зробиш це?". І він відповів: "Так",

– розповів головний герой фільму.

Нагадаємо, що Усик чекає свого останнього суперника на профі-рингу. Г'юї Ф'юрі розповів, хто може зупинити переможну серію українського чемпіона.

Що відомо про фільм "Незламний"?

Двейн Джонсон зіграв головну роль у стрічці, де він перетворився у колишнього бійця UFC Марка Керра.

Натомість Олександр Усик зіграв роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.

Прем'єра фільму запланована на 3 жовтня 2025 року та вже збирає позитивні відгуки. Стрічка вже зірвала овації на Венеційському фестивалі.

"The Smashing Machine" можуть номінувати на премію Оскар. Про це повідомляло видання BBC.

Трейлер фільму "Незламний"