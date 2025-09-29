Чемпіон Великої Британії у важкій вазі впевнений у своїй перемозі над Олександром Усиком. Г'юї Ф'юрі в інтерв'ю Boxing King Media також припустив, чи може хтось перемогти непереможного українця окрім нього, повідомляє 24 Канал.
Хто може перемогти Усика?
Ф'юрі самовпевнено розповів, що наразі немає жодного іншого боксера, окрім цього, який би міг зупинити переможну ходу чемпіона з України.
Не думаю. Ні, не можу пригадати нікого, хто міг би його перемогти,
– відповів Ф'юрі.
До слова. Олександр Усик провів на профі-рингу 24 переможні бої поспіль (15 – нокаутом). Влітку 2025-го українець здолав у реванші Даніеля Дюбуа. Попереду в українця прощальний двобій.
Нагадаємо, що раніше російський боксер Мурат Гассієв заявив, що будь-який боксер з топ-10 чи топ-20 світового рейтингу може завдати поразки Усику, якщо вдасться завдати потужного удару.
Нагадаємо, що попереду в Олександра прощальний бій у професіоналах. Джозеф Паркер розповів секрет успіху Усика, який у свої 38 років продовжує перемагати на найвищому рівні. Коментар новозеландця цитувало видання Sky Sports.
Хто такий Г'юї Ф'юрі?
- 31-річний британський боксер, який у 2018-му став національним чемпіоном. А перед цим (у 2017-му) змагався за титул чемпіона світу за версією WBC у важкій вазі.
- Має за своєю спиною 33 бої – 30 перемог (16 – нокаутом) при 3-х поразках (дані BoxRec). Програвав Джозефу Паркеру, Кубрату Пулєву та Олександру Повєткіну.
- Востаннє виходив у ринг у квітні 2025-го, коли у 5-му раунді переміг нокаутом Дена Гарбера.