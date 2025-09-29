Чемпион Великобритании в тяжелом весе уверен в своей победе над Александром Усиком. Хьюи Фьюри в интервью Boxing King Media также предположил, может ли кто-то победить непобедимого украинца кроме него, сообщает 24 Канал.

Кто может победить Усика?

Фьюри самоуверенно рассказал, что пока нет ни одного другого боксера, кроме этого, который бы мог остановить победное шествие чемпиона из Украины.

Я так не думаю. Нет, не могу вспомнить никого, кто мог бы его победить,

– ответил Фьюри.

К слову. Александр Усик провел на профи-ринге 24 победных боя подряд (15 – нокаутом). Летом 2025-го украинец одолел в реванше Даниэля Дюбуа. Впереди у украинца прощальный поединок.

Напомним, что ранее российский боксер Мурат Гассиев заявил, что любой боксер из топ-10 или топ-20 мирового рейтинга может нанести поражение Усику, если удастся нанести мощный удар.

Кто такой Хьюи Фьюри?