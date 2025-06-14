Уже совсем скоро он проведет свой следующий поединок. На кону будет стоять статус абсолютного чемпиона мира, сообщает 24 Канал.

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Что известно о следующем бое Усика

Украинец, владеющий поясами WBA, WBC и WBO, попытается завоевать пояс IBF, которого ему не хватает для полной коллекции. Сейчас чемпионом мира по версии этой организации является Даниэль Дюбуа.

Их очное противостояние состоится 19 июля в Лондоне. Звездные супертяжи будут определять сильнейшего на легендарном стадионе "Уэмбли".

Отметим, что это будет реванш между боксерами. Их первая битва завершилась победой Александра Усика, который нокаутировал "Динамита" в девятом раунде.

Смотрите видеообзор первого боя Усик – Дюбуа

Напомним, что Александр Усик до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. Ранее он анонсировал, что собирается провести еще два боя, после чего планирует повесить перчатки на гвоздь.