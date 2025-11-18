24 Канал рассказывает о пути Александра Усика к званию абсолюта, его отказа от чемпионских поясов и что нужно сделать непобедимому украинцу, чтобы в очередной раз получить абсолютное чемпионство. 18 мая 2024 года боксер из Крыма достиг вершины хевивейта после первого боя против Тайсона Фьюри.

Как Усик сравнялся с легендой бокса?

Поединок в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде длился все 12 раундов, а победителя боя определяли судьи. Хотя в 9-м раунде украинец отправил Фьюри в нокдаун. Они разделились в подсчетах, но отдали победу Усику. Украинец отобрал у Фьюри чемпионский пояс по версии WBC, которого так не хватало Александру.

В то же время Усик нанес "Цыганскому королю" дебютное поражение на профи-ринге. Обидчик Тайсона стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в XXI веке со времен еще Леннокса Льюиса.

После этой победы Усик должен был провести защиту пояса IBF. Однако хотел дать реванш Фьюри. Тогда Александр попросил Международную боксерскую федерацию сделать исключение из правил относительно его обязательной защиты титула, но положительного ответа так и не получил. Усик ради реванша с Тайсоном освободил пояс IBF, которым оказался в руках Даниэля Дюбуа после победы над хорватом Филиппом Хрговичем.

Тем самым Усик потерял абсолютное чемпионство в хевивейте, но получил второй бой против дерзкого британца. 21 декабря 2024 года ценители увидели вторую победу Усика над Фьюри. Александр провел успешную защиту своих титулов и отправил Тайсона на пенсию, которой он наслаждается до сих пор.

Как Усик вернул себе статус абсолютного чемпиона?

19 июля 2025 года Усик получил отличный шанс вернуть себе звание абсолютного чемпиона мира. Украинец дал реванш Даниэлю Дюбуа, которому нанес первое поражение 26 августа 2023 года в польском городе Вроцлав. Перед вторым поединком в боксерском сообществе активно обсуждали тему скандального удара ниже пояса от "Динамита", который был в их первом лобовом бою. Многие считали, что Дюбуа снова будет грязно боксировать и пробивать в пах Усику.

Если их дебютный поединок закончился в девятом раунде, то реванш длился неполные пять трехминуток. Александр очень легко во второй раз одолел Даниэля, вернув себе пояс IBF, который снова сделал из него абсолютного чемпиона.

Украинский "Кот" продолжил свою победную серию в профессионалах уже до 24-х боев подряд (15 – нокаутом). Как сообщает BoxReс, Дюбуа потерпел свое третье поражение на профи-ринге.

Как Усик убежал от Уордли, но потерял абсолютное чемпионство?

Усик должен был провести бой против Джозефа Паркера, который до 25 октября занимал статус временного чемпиона по линии WBO. Однако Александр попросил Мировую боксерскую организацию отсрочить переговоры из-за его давней травмы спины. В WBO пошли на встречу непобедимому украинцу, но с одним условием. Усик должен был провести бой против победителя противостояния Паркер – Уордли.

25 октября на арене "О2" в Лондоне новозеландец потерял свой статус после поражения нокаутом от Фабио Уордли. Непобедимый британец перенял временное чемпионство WBO, которым до этого боя владел Паркер.

К слову. Ради этого поединка Уордли отказался от временного чемпионства по версии WBA.

30-летний британский боксер делал смелые заявления о возможной победе над Усиком. Уордли уверял, что может нанести Александру дебютное поражение в его профессиональной карьере.

"Все просто. Я надеюсь и верю, что Усик – человек слова и я получу бой. Я стал обязательным претендентом, а команда Усика до боя с Паркером говорила, что они готовы драться с победителем. Поэтому надеюсь на 2026 год", – слова Фабио процитировало издание Sky Sports.

Но не случилось так, как думалось. Еще после боя Паркер – Уордли настораживал тот момент, что Александр никак не отреагировал на результат этого поединка.

Многие люди из мира бокса в унисон утверждали, что Усик не согласится сейчас драться с Уордли. Александр Красюк, бывший промоутер украинца, утверждал, что Александру не нужно рисковать всем ради неприбыльного поединка.

Так все и произошло. 17 ноября 2025 года WBO сообщила об отказе Усика от чемпионского пояса. Тем самым Александр в очередной раз потерял звание абсолюта в королевском весе.

WBO чтит его историческую карьеру и называет это уважительной паузой, а не прощанием,

– говорилось в публикации организации.

Только на следующий день Усик очень лаконично прокомментировал свое решение, поблагодарив боксерскую организацию.

Такой поступок Александра повысил статус Уордли. Фабио из временного чемпиона, стал полноценным чемпионом мира по версии WBO.

Сам Фабио очень скромно отреагировал на свое чемпионство, репостнув публикацию WBO.

Как Усику вернуть абсолютное чемпионство?

Если Усик захочет в третий раз стать абсолютным чемпионом в хевивейте, то ему таки придется не только подраться с новым чемпионом мира по версии WBO Уордли, но и победить до сих пор непобедимого бритааца.

Интересно, что соперником Уордли может стать молодой непобедимый земляк Мозес Итаума. Об этом сообщил президент WBO Густаво Оливьери в комментарии The Ring.

Итаума станет обязательным претендентом на титул Уордли, если победит Джермейна Франклина. Победа над американцем даст ему преимущество в борьбе за пояс WBO,

– заявил глава организации.

Зато Усик таким своим решением вообще запутал ценителей бокса. Теперь вообще неизвестно, с кем так сильно хочет драться Александр, что аж пожертвовал статусом абсолютного чемпиона.

Обратите внимание! Усик продолжает владеть поясами WBA, WBC, IBO и IBF.

Кто претендует на пояса Усика?