24 Канал розповідає про шлях Олександра Усика до звання абсолюта, його відмови від чемпіонських поясів та що потрібно зробити непереможному українцю, аби вчергове здобути абсолютне чемпіонство. 18 травня 2024 року боксер із Криму досягнув вершини хевівейту після першого бою проти Тайсона Ф'юрі.

Як Усик зрівнявся із легендою боксу?

Поєдинок у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді тривав усі 12 раундів, а переможця бою визначали судді. Хоча у 9-му раунді українець відправив Ф'юрі у нокдаун. Вони розділились у підрахунках, але віддали перемогу Усику. Українець відібрав у Ф'юрі чемпіонський пояс за версією WBC, якого так бракувало Олександру.

Водночас Усик завдав "Циганському королю" дебютної поразки на профі-рингу. Кривдник Тайсона став першим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі у XXI столітті з часів ще Леннокса Льюїса.

Відеоогляд першого бою Усик – Ф'юрі

Після цієї перемоги Усик повинен був провести захист поясу IBF. Однак хотів дати реванш Ф'юрі. Тоді Олександр попросив Міжнародну боксерську федерацію зробити виняток з правил щодо його обов'язкового захисту титулу, але позитивної відповіді так і не отримав. Усик заради реваншу із Тайсоном звільнив пояс IBF, яким опинився у руках Даніеля Дюбуа після перемоги над хорватом Філіпом Хрговичем.

Тим самим Усик втратив абсолютне чемпіонство у хевівейті, але отримав другий бій проти зухвалого британця. 21 грудня 2024 року поціновувачі побачили другу перемогу Усика над Ф'юрі. Олександр провів успішний захист своїх титулів та відправив Тайсона на пенсію, якою він насолоджується до сьогодні.

Як Усик повернув собі статус абсолютного чемпіона?

19 липня 2025 року Усик отримав чудовий шанс повернути собі звання абсолютного чемпіона світу. Українець дав реванш Даніелю Дюбуа, якому завдав першої поразки 26 серпня 2023 у польському місті Вроцлав. Перед другим поєдинком у боксерській спільноті активно обговорювали тему скандального удару нижче пояса від "Динаміта", який був у їх першому лобовому бою. Багато хто вважав, що Дюбуа знову буде брудно боксувати та пробивати у пах Усику.

Якщо їх дебютний двобій закінчився у дев'ятому раунді, то реванш тривав неповні п'ять трихвилинок. Олександр дуже легко вдруге здолав Даніеля, повернувши собі пояс IBF, який знову зробив із нього абсолютного чемпіона.

Усик – Дюбуа: відеоогляд реваншу

Український "Кіт" продовжив свою переможну серію у професіоналах вже до 24-х боїв поспіль (15 – нокаутом). Як повідомляє BoxReс, Дюбуа зазнав своєї третьої поразки на профі-рингу.

Як Усик втік від Вордлі, але втратив абсолютне чемпіонство?

Усик повинен був провести бій проти Джозефа Паркера, який до 25 жовтня обіймав статус тимчасового чемпіона по лінії WBO. Однак Олександр попросив Світову боксерську організацію відтермінувати перемовини через його давню травму спини. У WBO пішли на зустріч непереможному українцю, але з однією умовою. Усик повинен був провести бій проти переможця протистояння Паркер – Вордлі.

25 жовтня на арені "О2" у Лондоні новозеландець втратив свій статус після поразки нокаутом від Фабіо Вордлі. Непереможний британець перейняв тимчасове чемпіонство WBO, яким до цього бою володів Паркер.

До слова. Заради цього двобою Вордлі відмовився від тимчасового чемпіонства за версією WBA.

30-річний британський боксер робив сміливі заяви про можливу перемогу над Усиком. Вордлі запевняв, що може завдати Олександру дебютної поразки у його професійній кар'єрі.

"Все просто. Я сподіваюся і вірю, що Усик – людина слова і я отримаю бій. Я став обов'язковим претендентом, а команда Усика до бою з Паркером говорила, що вони готові битися з переможцем. Тож сподіваюся на 2026 рік", – слова Фабіо процитувало видання Sky Sports.

Але не сталось так, як гадалось. Ще після бою Паркер – Вордлі насторожував той момент, що Олександр ніяк не відреагував на результат цього поєдинку.

Багато людей зі світу боксу в унісон твердили, що Усик не погодиться зараз битись із Вордлі. Олександр Красюк, колишній промоутер українця, стверджував, що Олександру не потрібно ризикувати усім заради неприбуткового двобою.

Так все і сталось. 17 листопада 2025 року WBO повідомила про відмову Усика від чемпіонського поясу. Тим самим Олександр вчергове втратив звання абсолюта у королівській вазі.

WBO вшановує його історичну кар'єру та називає це шанобливою паузою, а не прощанням,

– йшлось у публікації організації.

Лише наступного дня Усик дуже лаконічно прокоментував своє рішення, подякувавши боксерській організації.

Такий вчинок Олександра підвищив статус Вордлі. Фабіо із тимчасового чемпіона, став повноцінним чемпіоном світу за версією WBO.

Сам Фабіо дуже скромно відреагував на своє чемпіонство, репостнувши публікацію WBO.

Як Усику повернути абсолютне чемпіонство?

Якщо Усик захоче втретє стати абсолютним чемпіоном у хевівейті, то йому таки доведеться не лише побитись із новим чемпіоном світу за версією WBO Вордлі, а й перемогти досі непереможного бритааця.

Цікаво, що суперником Вордлі може стати молодий непереможний земляк Мозес Ітаума. Про це повідомив президент WBO Густаво Олів'єрі у коментарі The Ring.

Ітаума стане обов'язковим претендентом на титул Вордлі, якщо переможе Джермейна Франкліна. Перемога над американцем дасть йому перевагу у боротьбі за пояс WBO,

– заявив очільник організації.

Натомість Усик таким своїм рішення взагалі заплутав поціновувачів боксу. Тепер взагалі невідомо, з ким так сильно хоче битись Олександр, що аж пожертвував статусом абсолютного чемпіона.

Зверніть увагу! Усик продовжує володіти поясами WBA, WBC, IBO та IBF.

Хто претендує на пояси Усика?