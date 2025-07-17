Олександр Усик є одним з найкращих боксерів в історії цього виду спорту. Українець пройшов довгий та непростий шлях до того, аби стати найкращим у кількох вагових категоріях. 24 Канал розповідає вам про головні та найцікавіші факти з біографії Олександра Усика.
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Олександр Усик: батьки та освіта
Боксер народився 17 січня 1987 року Сімферополі. Його батьки не були з Крим, але саме там вони і познайомились. Тато Усика родом з Сумщини був військовим, тоді як мати народилась на Чернігівщині.
Батьки Олександра Усика разом з нагородами сина / Фото з інтернету
Саме там Олександр провів частину свого дитинства, а саме – з 6 до 12 років. Після цього Усик повернувся у Крим, де закінчив сімферопольську школу №34.
Також боксер пройшов через Львівський університет фізичної культури. А у 2025-му Усик дисертацію захистив у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Завдяки цьому боксер став доктором філософії за спеціальністю "Право".
Олександр Усик: дружина та діти
У сімферопольській школі Олександр разом зі своєю майбутньою дружиною Катериною. З нею у них почались стосунки ще з 15 років. Дівчина є уродженкою російського міста Красноярськ.
Стосунки Хмелевської та Усика / Фото з інстаграму боксера
Вона на рік молодша за боксера. Зрештою пара довго зустрічалась та у 2009 році оформила шлюб. Він залишається міцним і досі. Олександр та Катерина народили чотирьох дітей:
- Єлизавета (2010 року народження)
- Кирило (2013 року народження)
- Михайло (2015 року народження)
- Марія (2024 року народження)
Після анексії Криму сімейство Усиків переїхало у столицю, де зараз і проживає. У пари є дім під Києвом у Бучанському районі, який постраждав на початку повномасштабної війни. Але їм вдалось відновити житло, тож сім'я продовжує там жити.
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Олександр Усик: кар'єра боксера
Боксом Олександр почав займатися на початку 00-х. Першим крупним міжнародним турніром став чемпіонат Європи з боксу у 2006 році, де українець дійшов до півфіналу.
За два роки Усик поїхав на Олімпійські ігри, але безуспішно. У другому раунді Олександра вибив Клементе Руссо. Але того ж року українець таки взяв "золото" на чемпіонаті Європи та "срібло" на Кубку світу.
Найгучнішим успіхом Олександра на аматорському рівні стали Олімпійські ігри-2012. Усику підкорилась золота медаль, яку він виборов у фіналі проти вже знайомого йому Клементе Руссо.
Як Усик виграв золоту медаль Олімпіади: дивитися відео
Після цього успіху Усик на рік перейшов у напівпрофесійну лігу WSB, де виграв всі шість своїх поєдинків. А вже у 2013-му українець нарешті пішов у професіонали, підписавши контракт із компанією братів Кличків "K2 Promotions".
З того моменту і почалась славна та непереможна кар'єра Усика серед профі. Вже у жовтні 2014 року Усик здобув свій перший пояс в бою проти Даніеля Брюера. Нокаут у 7-му раунді приніс українцю титул чемпіона WBO Intercontinental у першій важкій вазі.
А вийти на рівень "топ" Олександр зміг … у Москві. У 2018 році Усик поїхав до Росії на бій проти Мурата Гассієва та завдяки перемозі став абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі. Українець об'єднав пояси WBA, WBC, WBO та IBF.
Провівши один успішний захист титулів (проти Тоні Беллью), у 2019-му Олександр перейшов у надважку вагу. Скепсису щодо цього кроку було чимало, адже за габаритами Усик відчутно поступався більшості боксерів цього рівня.
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Але українець руйнує стереотипи та починає творити величну історію. І якщо перемоги над Візерспуном та Чісорою не виглядають гучними, то бій проти Джошуа все змінив.
У 2021-му Усик сенсаційно здолав AJ та зібрав чотири з п'яти поясів у надважкій вазі. Успішний захист трофеїв проти Ентоні відкрив перед Олександром шлях до бою за абсолют.
Як Усик вперше здолав Джошуа: дивитися відео
Остання з нагород (WBC) на той момент належала Тайсону Ф'юрі. Британець максимально уникав бою проти Усика та провокував українця, але все ж погодився на грошовитий поєдинок.
Втілити мрію у реальність Олександр зміг у травні 2024-го. Українець відправив у нокдаун "Циганського короля", після чого довів бій до перемоги за рішенням суддів.
Олександр Усик: статистика боїв
|ДАТА
|МІСТО
|СУПЕРНИК
|РЕЗУЛЬТАТ
|09.11.2013
|Київ
|Феліпе Ромеро
|тех. нокаут 5 (6)
|07.12.2013
|Бровари
|Епіфаніо Мендоса
|тех. нокаут 4 (6)
|26.04.2014
|Обергаузен
|Бен Нсафоа
|нокаут 3 (8)
|31.05.2014
|Одеса
|Сезар Кренц
|нокаут 4 (8)
|04.10.2014
|Львів
|Даніель Брюер
|тех. нокаут 7 (10)
|13.12.2014
|Київ
|Дані Вентер
|тех. нокаут 9 (10)
|18.04.2015
|Київ
|Андрій Князєв
|тех. нокаут 8 (10)
|29.08.2015
|Київ
|Джонні Мюллер
|тех. нокаут 3 (12)
|12.12.2015
|Київ
|Педро Родрігес
|тех. нокаут 7 (12)
|17.09.2016
|Гданськ
|Кшиштоф Гловацкі
|одностайне рішення
|17.12.2016
|Інглвуд
|Табісо Мчуну
|тех. нокаут 9 (12)
|08.04.2017
|Меріленд
|Майкл Хантер
|одностайне рішення
|09.09.2017
|Берлін
|Марко Хук
|тех. нокаут 10 (12)
|27.01.2018
|Рига
|Маріс Брієдіс
|роздільне рішення
|21.07.2018
|Москва
|Мурат Гассієв
|одностайне рішення
|10.11.2018
|Манчестер
|Тоні Беллью
|нокаут 8 (12)
|12.10.2019
|Чикаго
|Чазз Візерспун
|відмова 7 (12)
|31.10.2020
|Лондон
|Дерек Чісора
|одностайне рішення
|25.09.2021
|Лондон
|Ентоні Джошуа
|одностайне рішення
|20.08.2022
|Джидда
|Ентоні Джошуа
|роздільне рішення
|26.08.2023
|Вроцлав
|Даніель Дюбуа
|нокаут 9 (12)
|18.05.2024
|Ер-Ріяд
|Тайсон Ф'юрі
|роздільне рішення
|21.12.2024
|Ер-Ріяд
|Тайсон Ф'юрі
|одностайне рішення
Це зробило Усика першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Попереднім був Леннокс Льюїс, аж у 1999-му. Пізніше українцю довелось поступитись титулом IBF заради реваншу проти Ф'юрі.
Нагороду здобув Даніель Дюбуа, проти якого Усик і вийде в ринг 19 липня. До речі, між боями із Джошуа та Ф'юрі Олександр вже бився із "Динамітом" та виграв у нього нокаутом у дев'ятому раунді.
Огляд поєдинку Усик – Дюбуа: дивитися відео