Олександр Усик є одним з найкращих боксерів в історії цього виду спорту. Українець пройшов довгий та непростий шлях до того, аби стати найкращим у кількох вагових категоріях. 24 Канал розповідає вам про головні та найцікавіші факти з біографії Олександра Усика.

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Олександр Усик: батьки та освіта

Боксер народився 17 січня 1987 року Сімферополі. Його батьки не були з Крим, але саме там вони і познайомились. Тато Усика родом з Сумщини був військовим, тоді як мати народилась на Чернігівщині.



Батьки Олександра Усика разом з нагородами сина / Фото з інтернету

Саме там Олександр провів частину свого дитинства, а саме – з 6 до 12 років. Після цього Усик повернувся у Крим, де закінчив сімферопольську школу №34.

Також боксер пройшов через Львівський університет фізичної культури. А у 2025-му Усик дисертацію захистив у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Завдяки цьому боксер став доктором філософії за спеціальністю "Право".

Олександр Усик: дружина та діти

У сімферопольській школі Олександр разом зі своєю майбутньою дружиною Катериною. З нею у них почались стосунки ще з 15 років. Дівчина є уродженкою російського міста Красноярськ.



Стосунки Хмелевської та Усика / Фото з інстаграму боксера

Вона на рік молодша за боксера. Зрештою пара довго зустрічалась та у 2009 році оформила шлюб. Він залишається міцним і досі. Олександр та Катерина народили чотирьох дітей:

Єлизавета (2010 року народження)

(2010 року народження) Кирило (2013 року народження)

(2013 року народження) Михайло (2015 року народження)

(2015 року народження) Марія (2024 року народження)

Після анексії Криму сімейство Усиків переїхало у столицю, де зараз і проживає. У пари є дім під Києвом у Бучанському районі, який постраждав на початку повномасштабної війни. Але їм вдалось відновити житло, тож сім'я продовжує там жити.

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Олександр Усик: кар'єра боксера

Боксом Олександр почав займатися на початку 00-х. Першим крупним міжнародним турніром став чемпіонат Європи з боксу у 2006 році, де українець дійшов до півфіналу.

За два роки Усик поїхав на Олімпійські ігри, але безуспішно. У другому раунді Олександра вибив Клементе Руссо. Але того ж року українець таки взяв "золото" на чемпіонаті Європи та "срібло" на Кубку світу.

Найгучнішим успіхом Олександра на аматорському рівні стали Олімпійські ігри-2012. Усику підкорилась золота медаль, яку він виборов у фіналі проти вже знайомого йому Клементе Руссо.

Як Усик виграв золоту медаль Олімпіади: дивитися відео

Після цього успіху Усик на рік перейшов у напівпрофесійну лігу WSB, де виграв всі шість своїх поєдинків. А вже у 2013-му українець нарешті пішов у професіонали, підписавши контракт із компанією братів Кличків "K2 Promotions".

З того моменту і почалась славна та непереможна кар'єра Усика серед профі. Вже у жовтні 2014 року Усик здобув свій перший пояс в бою проти Даніеля Брюера. Нокаут у 7-му раунді приніс українцю титул чемпіона WBO Intercontinental у першій важкій вазі.

А вийти на рівень "топ" Олександр зміг … у Москві. У 2018 році Усик поїхав до Росії на бій проти Мурата Гассієва та завдяки перемозі став абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі. Українець об'єднав пояси WBA, WBC, WBO та IBF.

Провівши один успішний захист титулів (проти Тоні Беллью), у 2019-му Олександр перейшов у надважку вагу. Скепсису щодо цього кроку було чимало, адже за габаритами Усик відчутно поступався більшості боксерів цього рівня.

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Але українець руйнує стереотипи та починає творити величну історію. І якщо перемоги над Візерспуном та Чісорою не виглядають гучними, то бій проти Джошуа все змінив.

У 2021-му Усик сенсаційно здолав AJ та зібрав чотири з п'яти поясів у надважкій вазі. Успішний захист трофеїв проти Ентоні відкрив перед Олександром шлях до бою за абсолют.

Як Усик вперше здолав Джошуа: дивитися відео

Остання з нагород (WBC) на той момент належала Тайсону Ф'юрі. Британець максимально уникав бою проти Усика та провокував українця, але все ж погодився на грошовитий поєдинок.

Втілити мрію у реальність Олександр зміг у травні 2024-го. Українець відправив у нокдаун "Циганського короля", після чого довів бій до перемоги за рішенням суддів.

Олександр Усик: статистика боїв

ДАТА МІСТО СУПЕРНИК РЕЗУЛЬТАТ 09.11.2013 Київ Феліпе Ромеро тех. нокаут 5 (6) 07.12.2013 Бровари Епіфаніо Мендоса тех. нокаут 4 (6) 26.04.2014 Обергаузен Бен Нсафоа нокаут 3 (8) 31.05.2014 Одеса Сезар Кренц нокаут 4 (8) 04.10.2014 Львів Даніель Брюер тех. нокаут 7 (10) 13.12.2014 Київ Дані Вентер тех. нокаут 9 (10) 18.04.2015 Київ Андрій Князєв тех. нокаут 8 (10) 29.08.2015 Київ Джонні Мюллер тех. нокаут 3 (12) 12.12.2015 Київ Педро Родрігес тех. нокаут 7 (12) 17.09.2016 Гданськ Кшиштоф Гловацкі одностайне рішення 17.12.2016 Інглвуд Табісо Мчуну тех. нокаут 9 (12) 08.04.2017 Меріленд Майкл Хантер одностайне рішення 09.09.2017 Берлін Марко Хук тех. нокаут 10 (12) 27.01.2018 Рига Маріс Брієдіс роздільне рішення 21.07.2018 Москва Мурат Гассієв одностайне рішення 10.11.2018 Манчестер Тоні Беллью нокаут 8 (12) 12.10.2019 Чикаго Чазз Візерспун відмова 7 (12) 31.10.2020 Лондон Дерек Чісора одностайне рішення 25.09.2021 Лондон Ентоні Джошуа одностайне рішення 20.08.2022 Джидда Ентоні Джошуа роздільне рішення 26.08.2023 Вроцлав Даніель Дюбуа нокаут 9 (12) 18.05.2024 Ер-Ріяд Тайсон Ф'юрі роздільне рішення 21.12.2024 Ер-Ріяд Тайсон Ф'юрі одностайне рішення

Це зробило Усика першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Попереднім був Леннокс Льюїс, аж у 1999-му. Пізніше українцю довелось поступитись титулом IBF заради реваншу проти Ф'юрі.

Нагороду здобув Даніель Дюбуа, проти якого Усик і вийде в ринг 19 липня. До речі, між боями із Джошуа та Ф'юрі Олександр вже бився із "Динамітом" та виграв у нього нокаутом у дев'ятому раунді.

Огляд поєдинку Усик – Дюбуа: дивитися відео