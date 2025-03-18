З жовтня 2021 року Усик навчався у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС. Відомо, що він вже успішно захистив дисертацію, пише 24 канал з посиланням на Tribuna.

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Усик став доктором філософії

Український боксер успішно захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ і здобув ступінь доктора філософії за спеціальністю "Право".

Тема дисертації Олександра Усика – "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту".

Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа. Однак наразі ще ведуться перемовини щодо ймовірності проведення протистояння.

Нещодавно WBO зобов'язала українця провести обов'язковий спаринг з Джозефом Паркером, однак він хоче бою саме з "Динамітом".