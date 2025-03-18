С октября 2021 года Усик учился в отделе аспирантуры и докторантуры в ХНУВД. Известно, что он уже успешно защитил диссертацию, пишет 24 канал со ссылкой на Tribuna.

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Усик стал доктором философии

Украинский боксер успешно защитил диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел и получил степень доктора философии по специальности "Право".

Тема диссертации Александра Усика – "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".

Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри, Александр Усик согласился на второй бой с Даниэлем Дюбуа. Однако пока еще ведутся переговоры о вероятности проведения противостояния.

Недавно WBO обязала украинца провести обязательный спарринг с Джозефом Паркером, однако он хочет боя именно с "Динамитом".