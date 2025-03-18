Всесвітня боксерська організація дала 30 днів на досягнення домовленостей про проведення бою Усик – Паркер. Якщо ж українець відмовиться від цього поєдинку, то втратить пояс.

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Що збирається робити Усик

Об'єднаний чемпіон світу деякий час не коментував цю подію, але після паузи все ж відреагував на таке рішення WBO, повідомляє 24 Канал із посиланням на Al Arabiya News. Він заявив, що націлений на проведенні реваншу з Даніелем Дюбуа.

Попри ультиматум з боку Всесвітньої боксерської організації, Олександр Усик вірить у можливість знову стати абсолютом. Він підкреслив, що є всі шанси провести бій з "Динамітом", оскільки в його організації має бути зацікавлений Туркі Аль-аш-Шейх:

Так, WBO дала такий інвойс, що ми маємо захищати її титул. Але зараз наша мета – це об'єднання поясів у бою з Даніелем Дюбуа. Ми хочемо провести цей поєдинок. Все залежить від того, як Господь Бог допоможе нам це зробити. І, звичайно, єдина людина, яка може організувати цей бій – це Туркі Аль-аш-Шейх. Тому що, я вважаю, решта з цим матиме проблеми.

Нагадаємо, що раніше називалася умова, за якої українець може не втратити пояс WBO. Джозефу Паркеру можуть заплатити певну, щоб він погодився на проведення реваншу Усик – Дюбуа. Тоді новозеландець у майбутньому проведе битву проти переможця та матиме змогу поборотись за всі пояси хевівейту.