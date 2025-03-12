Своєю думкою щодо цього поділився легендарний колишній боксер Насім Хамед. Ексчемпіон світу заявив, що є боєць, який може не тільки нав'язати гідну боротьбу українцю, а й упевнено його перемогти.

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Кого виділив Хамед

Британець вважає, що Олександра Усика здатний здолати Даніель Дюбуа, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground. За його словами, "Динаміт" створив проблеми українцю в першому бою, а в реванші зможе знищити чинного володаря поясів WBA, WBC та WBO.

"В моїх очах, для мене Дюбуа єдиний, хто зможе це зробити. Він єдиний, хто коли-небудь завдав Усику болю, завалив його на підлогу та змусив задуматися.

Усик був там три чи чотири хвилини. Дюбуа може знову побитися з Усиком, повністю знищити його та повернути пояси додому, де вони повинні бути", – сказав Хамед.

Довідка. У серпні 2023 року Дюбуа програв нокаутом Усику в дев'ятому раунді. До цього "Динаміт" відверто пробив нижче пояса, через що Усик довго приходив до тями. Проте прихильники британця досі наполягають, що той удар був у межах правил.

Зазначимо, що наразі невідомо, хто стане наступним суперником Олександра Усика, проте найбільш ймовірним варіантом вважається саме реванш проти "Динаміта" за статус абсолюта. Раніше прогноз на другий бій Усик – Дюбуа дав Нік Кембелл, назвавши свого фаворита.