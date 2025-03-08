Колишній супертяж Нік Кемпбелл поділився думками стосовно можливого реваншу Усик – Дюбуа. Шотландець також назвав переможця поєдинку між українцем та "Динамітом", повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Хто переможе у реванші Усик – Дюбуа

Нік Кемпбелл вважає, що ставити проти Олександра Усика нерозумно. Хоча шотландець підкреслив, що Даніель Дюбуа став краще під керівництвом тренера Дона Чарльза.

Колишній боксер зазначив, що реванш буде складнішим для Усика. Проте український чемпіон вже не раз доводив, що є відмінним боксером. Тому він знову переможе британця.

Хоча Дюбуа і зможе більше пресингувати, я все ж вважаю, що Усик переграє його тактично і досягне бажаного результату. Якщо Даніель влучить, він може серйозно потрясти українця. З першого бою він сильно змінився, але Усик виступає на такому рівні, де потрібно доводити справу до кінця. І якщо знадобиться, він знову може додати обертів проти Дюбуа. Тому я вважаю, що Усик його переграє і зробить свою роботу,

– сказав Кемпбелл.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. Тоді український чемпіон переміг британського боксера у 9 раунді технічним нокаутом у поєдинку у Вроцлаві.