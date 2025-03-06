Проведенню їх очного протистояння може посприяти угода, яку напередодні підписав Туркі Аль аш-Шейх. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг долучився до створення боксерського промоушену під керівництвом президентів UFC і WWE.

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Цікаве шоу

На думку чемпіона UFC у напівважкій вазі Алекса Перейри, тепер його поєдинок з Усиком став ще ближчим. Він додав, що українець також зацікавлений у цій битві та навіть розповів, де й коли вони можуть провести бій, повідомляє 24 Канал із посиланням на MMA Fighting.

"Я стрибав від щастя, коли побачив цю новину. Хто знає?.. Можливо, вже у вересні в Саудівській Аравії…

Спершу я висловив зацікавленість у поєдинку з Усиком, а потім він відповів тим самим. Залишилося лише побачити зацікавленість у цьому організацій. Я готовий у будь-який час", — заявив Перейра.

До слова. Наразі наступний суперник Олександра Усика залишається невідомим. Проте найбільш ймовірним варіантом вважається битва за абсолют проти Даніеля Дюбуа.

Зазначимо, що Алекс Перейра є чемпіоном UFC у напівважкій вазі з 2023 року. Він уже провів три успішні захисти пояса, останній з яких відбувся у жовтні 2024 року проти Халіла Раунтрі.