Проведению их очного противостояния может поспособствовать соглашение, которое накануне подписал Турки Аль аш-Шейх. Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений присоединился к созданию боксерского промоушена под руководством президентов UFC и WWE.

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Интересное шоу

По мнению чемпиона UFC в полутяжелом весе Алекса Перейры, теперь его поединок с Усиком стал еще ближе. Он добавил, что украинец также заинтересован в этой битве и даже рассказал, где и когда они могут провести бой, сообщает 24 Канал со ссылкой на MMA Fighting.

"Я прыгал от счастья, когда увидел эту новость. Кто знает? Возможно, уже в сентябре в Саудовской Аравии..

Сперва я выразил заинтересованность в поединке с Усиком, а потом он ответил тем же. Осталось только увидеть заинтересованность в этом организаций. Я готов в любое время", - заявил Перейра.

К слову. Пока что следующий соперник Александра Усика остается неизвестным. Однако наиболее вероятным вариантом считается битва за абсолют против Даниэля Дюбуа.

Отметим, что Алекс Перейра является чемпионом UFC в полутяжелом весе с 2023 года. Он уже провел три успешные защиты пояса, последняя из которых состоялась в октябре 2024 года против Халила Раунтри.