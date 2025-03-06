Украинский чемпион в одном из интервью признался, кто, по его мнению, станет следующим боксером, который будет доминировать в супертяжелой весовой категории. Он выделил британского проспекта Мозеса Итауму.

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Большое уважение к чемпиону

Молодой британский боец, которого сейчас называют новым Майком Тайсоном, отреагировал на такие слова, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports. Он заявил, что старается не отвлекаться на комментарии других, однако не в этом случае.

Когда я такое слышу, то стараюсь не обращать на это внимания. Но такие слова от Александра Усика привлекают внимание. Усик достиг всего, что возможно в боксе. Его слова очень важны для меня, я ценю Усика и являюсь его фанатом.,

– сказал Итаума.

К слову. Британский боксер также заявил, что он хочет стать последним соперником Александра Усика в карьере. Он очень уважает украинца, поэтому для него это было бы большой честью.

Отметим, что Мозес Итаума в свои 20 лет уже имеет на профессиональном уровне 11 боев. В них он одержал все победы, из которых 9 нокаутом.