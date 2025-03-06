Легендарный боец все это время воздерживается от конкретного ответа, действительно ли пойдет на такой шаг. Своим мнением относительно возможного камбэка "Доктора Стального молота" поделился промоутер Том Леффлер.

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Форма Кличка в полном порядке

Он заявил, что очень хотел бы увидеть такое развитие событий. Однако окончательное решение будет за Владимиром, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

"Владимир – это такая историческая фигура. Я не хочу спекулировать на нем, но как я понимаю, он хочет драться за титул. Если кто-то и может вернуться, то это Владимир. Каждый раз, когда я его вижу, он в прекрасной форме, так же как и тогда, когда он шел на исторической чемпионской серии из 25 поединков.

Для него есть так много замечательных боев. Матчи-реванши против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, с Дюбуа был бы хороший поединок. Хотя это зависит от Владимира. Я позволю ему говорить за себя и не буду вкладывать никаких слов в его рот. Как фанат бокса и Владимира Кличка, я хотел бы, чтобы он вернулся", – сказал Леффлер.

Справка. Владимир Кличко последний бой провел в апреле 2017 года. Тогда он проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11 раунде.

Напомним, что сейчас легендарный Джордж Форман является самым возрастным чемпионом мира в истории. Он завоевал титул в 46 лет и 170 дней.